R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A n c h e o g g i a v e t e p r e s o a s a s s a t e i l G r e e n D e a l . V o r r e i r i c o r d a r v i c h e t u t t i g l i a t t i a t t u a t i v i l i a v e t e n e g o z i a t i e a d o t t a t i v o i . H a d e t t o c h e p e r l a t r a n s i z i o n e s e r v o n o r i s o r s e . È v e r o , s e r v o n o r i s o r s e . M a a l l o r a p e r c h é n o n s i b a t t e c o n n o i p e r 8 0 0 m i l i a r d i a l l ' a n n o d i i n v e s t i m e n t i c o m u n i e u r o p e i c h e a c c o m p a g n a n o l e i m p r e s e n e l l a c o n v e r s i o n e ? L o v u o l e f a r e c o n q u e s t a m a n o v r a r i n u n c i a t a r i a ? L a p i ù p i c c o l a d a c h e s i r i c o r d i , u n a m a n o v r a d i a u s t e r i t à c h e p r e v e d e l a c r e s c i t a a z e r o , s e n z a n u l l a s u l l a c a s a . I n t r e a n n i a v e t e s o l o c a n c e l l a t o i l f o n d o a f f i t t o d a 3 3 0 m i l i o n i e o r a t a n t e f a m i g l i e r i s c h i a n o l o s f r a t t o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n n e l l ' i n t e r v e n t o a l l a C a m e r a r i v o l g e n d o s i a l l a p r e m i e r G i o r g i a M e l o n i .