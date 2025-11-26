R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o l a v o r a n d o s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o s u l f r o n t e f o r z e d e l l ’ o r d i n e e s i c u r e z z a , t e m a s e m p r e p i ù a t t u a l e " . L o S t a t o d e v e e s s e r e " p i ù p r e s e n t e c o n t e l e c a m e r e , f o r z e d e l l ' o r d i n e e m i l i t a r i . C ’ è u n e m e n d a m e n t o d e l l a L e g a p e r a u m e n t a r e ' s t r a d e s i c u r e ' . N o n i n R u s s i a , m a n e l l e c i t t à i t a l i a n e è i m p o r t a n t e a u m e n t a r e i l n u m e r o d e g l i a g e n t i " . C o s ì i l l e a d e r d e l l a L e g a M a t t e o S a l v i n i d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n v o c a t a d a l p a r t i t o a l l a C a m e r a s u i r i s u l t a t i d e l l e r e g i o n a l i .