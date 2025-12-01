R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " B o c c i a c a n c e l l i d a l l a s u a t e s t a l ’ i d e a c h e c i f e r m e r e m o s u l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a . E v o c a r e l a C o s t i t u z i o n e p e r f r e n a r e u n a r i f o r m a c h e d i f a t t o l a a p p l i c a è p r e t e s t u o s o . N o n f a r e m o n e s s u n p a s s o i n d i e t r o s u l l ’ a u t o n o m i a , c h e p e r a l t r o s i g n i f i c h e r e b b e l a s c i a r e i l P a e s e s t e s s o i n d i e t r o " . L o a f f e r m a i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a a l S e n a t o , M a s s i m i l i a n o R o m e o . " R i c o r d i a m o i n o l t r e a l P d - a g g i u n g e l ' e s p o n e n t e d e l C a r r o c c i o - c h e c ’ è a n c h e l ’ a t t u a z i o n e d e l f e d e r a l i s m o f i s c a l e , u n a m i l e s t o n e d e l t a n t o c e l e b r a t o P n r r . D u n q u e , p r i m a i D e m s e n e f a r a n n o c o m p l e s s i v a m e n t e u n a r a g i o n e e p r i m a c o m i n c e r a n n o a n c h e l o r o a f a r e g l i i n t e r e s s i d i t u t t o i l P a e s e ” .