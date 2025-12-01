Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Boccia cancelli dalla sua testa lidea che ci fermeremo sullautonomia differenziata. Evocare la Costituzione per frenare una riforma che di fatto la applica è pretestuoso. Non faremo nessun passo indietro sullautonomia, che peraltro significherebbe lasciare il Paese stesso indietro". Lo afferma il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo. "Ricordiamo inoltre al Pd -aggiunge l'esponente del Carroccio- che cè anche lattuazione del federalismo fiscale, una milestone del tanto celebrato Pnrr. Dunque, prima i Dem se ne faranno complessivamente una ragione e prima cominceranno anche loro a fare gli interessi di tutto il Paese.