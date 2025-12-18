R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C h e q u e s t a m a n o v r a f o s s e u n a m a n o v r a d i g u e r r a e r a o r m a i c h i a r o e l o d e n u n c i a m o d a m e s i , m a c o n l ' e m e n d a m e n t o c o n c u i l a m a g g i o r a n z a d à u n ' u l t e r i o r e s p i n t a a l l a p r o d u z i o n e e a l c o m m e r c i o d i a r m i s i s v e l a t u t t a l ' i p o c r i s i a d i G i o r g i a M e l o n i . S i s t a n n o u s a n d o i s o l d i d e i c i t t a d i n i , n o n p e r l a s a n i t à , n o n p e r l a s c u o l a , n o n p e r i t r a s p o r t i , m a p e r s o f f i a r e s u l l e t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i e c o s ì f a c e n d o a r r i c c h i r e l e g r a n d i l o b b y d e l l e a r m i v i c i n e a V o n d e r L e y e n , C r o s e t t o e a q u e s t o e s e c u t i v o " . L o a f f e r m a i n u n a n o t a R i c c a r d o R i c c i a r d i , c a p o g r u p p o M 5 S a l l a C a m e r a . " G l i i t a l i a n i s o n o s t a n c h i d i e s s e r e b o m b a r d a t i d a l t e r r o r i s m o p s i c o l o g i c o d i c h i p a r l a d i p r e s u n t e i n v a s i o n i s t r a n i e r e s o l o p e r c r e a r e l e c o n d i z i o n i p o l i t i c h e n e c e s s a r i e p e r g i u s t i f i c a r e l e s p e c u l a z i o n i e c o n o m i c h e e f i n a n z i a r i e c h e s o n o d i e t r o a l r i a r m o . C o m e M o v i m e n t o f a r e m o d i t u t t o p e r c o n t r a s t a r e q u e s t a d e r i v a e f a r v a l e r e l e r a g i o n i d i m i l i o n i d i c i t t a d i n i " .