R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È s t a t o d e t t o c h e q u e s t a è u n a m a n o v r a s e n z a v i s i o n e e s e n z a s c e l t e . M a l a v e r i t à è c h e l e s c e l t e l e h a f a t t e . N o i n o n d i c i a m o c h e q u a t t r o a n n i f a q u e s t o e r a u n P a e s e p e r f e t t o , m a e s i s t o n o d e i d a t i d i f a t t o . L e l i s t e d ’ a t t e s a s o n o p i ù l u n g h e o p i ù c o r t e d i p r i m a ? I l c a r r e l l o d e l l a s p e s a è a u m e n t a t o o n o ? C h i c e r c a u n a c a s a i n a f f i t t o o d a c o m p r a r e i n c o n t r a p r e z z i p i ù a l t i o n o ? È v e r o o n o c h e l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e f a n n o p i ù f a t i c a a d a v e r e c r e d i t o b a n c a r i o ? È p e g g i o r a t a l a p e r c e z i o n e d i u t i l i t à d e l l a l a u r e a d a p a r t e d e i g i o v a n i ? È v e r o o n o c h e l a s i c u r e z z a r e a l e e p e r c e p i t a è p e g g i o r a t a r i s p e t t o a q u a t t r o a n n i f a ? Q u e s t i d a t i s o n o o g g e t t i v i . N o n è s t a t a f a t t a u n a c o s a , e d i c o u n a , p e r d a r e b e n e f i c i o a l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a " . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l M o v i m e n t o 5 s t e l l e a l l a C a m e r a , R i c c a r d o R i c c i a r d i . " A v e t e a n c h e s v e n t o l a t o u n p i a n o c a s a s u c u i n o n c ’ è n i e n t e . C ’ è s o l o u n s e t t o r e - d i c e a n c o r a l ' e s p o n e n t e C i n q u e s t e l l e - d o v e a v e t e c h i a r i s s i m e l e l i n e e d i i n v e s t i m e n t o e l e p r o s p e t t i v e . E q u e s t o s e t t o r e s o n o l e a r m i . A t t e n z i o n e : n o n d i c o d i f e s a , d i c o a r m i p e r c h é n o n c i s t o a l g i o c o d i c o n f o n d e r e l e c o s e . L e i d e e d e l G o v e r n o s u l l e a r m i s o n o c h i a r i s s i m e , m a p e r i l r e s t o è t u t t o f u m o . D i t e s e m p r e d i n o n t r o v a r e i s o l d i , m a q u a n d o s i t r a t t a d i a r m i l i t r o v a t e s u b i t o . Q u e s t o G o v e r n o h a f a t t o u n a s e r i e d i n o n s c e l t e p e r c h é è i l p i ù f r e d d o d e i g o v e r n i t e c n i c i e p e r c h é h a d e l e g a t o l a p o l i t i c a e c o n o m i c a a l s o v r a - s i s t e m a d e l c a p i t a l i s m o f i n a n z i a r i o . A n o i i n t e r e s s a n o i l g i u s t o i p r o f i t t i d e l l a B o r s a d i M i l a n o s e p o i n o n c a s c a n o n e l l e t a s c h e d e i c i t t a d i n i . P e r a f f r o n t a r e l e q u e s t i o n i p o l i t i c h e p i ù i m p o r t a n t i b i s o g n a r i s p o n d e r e a d u e d o m a n d e f o n d a m e n t a l i : l a p o l i t i c a p u ò m e t t e r e u n a r g i n e a l l ’ a f f a r i s m o f i n a n z i a r i o ? N o i p e n s i a m o d i s ì e c h e s i d e b b a f a r e m e t t e n d o a l c e n t r o l ’ i n t e r e s s e p u b b l i c o . L a s e c o n d a d o m a n d a è : p o s s i a m o i n v e r t i r e i l p i a n o i n c l i n a t o c h e c i s t a p o r t a n d o v e r s o l a g u e r r a c h e c i v o l e t e d a r e c o m e i n e l u t t a b i l e p e r l e p r o s s i m e g e n e r a z i o n i ? D o b b i a m o r i u s c i r c i ” .