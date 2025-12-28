R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L a C a m e r a d e i d e p u t a t i n o n h a p o t u t o e s a m i n a r e l a m a n o v r a i n m o d o c o r r e t t o . S i è t r a t t a t o d i u n g r a v e s t r a p p o i s t i t u z i o n a l e d a p a r t e d e l G o v e r n o e d e l l a m a g g i o r a n z a c h e n o n p u ò e n o n d e v e c o s t i t u i r e u n p r e c e d e n t e ” . L o d i c h i a r a n o i d e p u t a t i d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o i n c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i , c h e r e n d o n o n o t o d i a v e r e s p r e s s o c o n c h i a r e z z a q u e s t a p r e o c c u p a z i o n e a i G r u p p i d i m a g g i o r a n z a e d i a v e r o t t e n u t o c h e t a l e r i l i e v o f o s s e e s p l i c i t a m e n t e i n s e r i t o n e l p a r e r e r i l a s c i a t o d a l l a p r i m a c o m m i s s i o n e . N e l p a r e r e , i n f a t t i , è s t a t o i n s e r i t o i l s e g u e n t e p a s s a g g i o : “ È a u s p i c a t o c h e , a n c h e i n c o n s i d e r a z i o n e d e l l a p r a s s i i n v a l s a , i n f u t u r o s i a n o a s s i c u r a t e c o n d i z i o n i e t e m p i t a l i d a c o n s e n t i r e u n c o n g r u o e s a m e d e l d i s e g n o d i l e g g e d i B i l a n c i o d a p a r t e d i e n t r a m b i i r a m i d e l P a r l a m e n t o . N o n a c c e t t e r e m o i n f u t u r o f o r z a t u r e n é s u l l a l e g g e d i B i l a n c i o n é s u a l t r i p r o v v e d i m e n t i , i l b i c a m e r a l i s m o n o n p u ò e s s e r e a g g i r a t o c o n f u r b i z i e p r o c e d u r a l i o t e c n i c i s m i . I l P a r l a m e n t o d e v e p o t e r s v o l g e r e p i e n a m e n t e i l p r o p r i o r u o l o , s e n z a c o m p r e s s i o n i d e i t e m p i e s e n z a f o r z a t u r e i s t i t u z i o n a l i ” .