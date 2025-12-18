R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o a r r i v a t i a l p a r a d o s s o : b i l a t e r a l i t r a G o v e r n o e s i n g o l i p a r t i t i d i m a g g i o r a n z a s u l l a m a n o v r a , c o n l a C o m m i s s i o n e c o s t r e t t a a f e r m a r s i . S e q u e s t a n o n è u n a c r i s i , c i s p i e g h i n o c h e c o s a l o s i a . Q u e s t a s a r e b b e l a s t a b i l i t à t a n t o e v o c a t a d a G i o r g i a M e l o n i , c h e r i v e n d i c a u n a m a g g i o r a n z a c o m p a t t a c o m e u n m o n o l i t e . L a r e a l t à r a c c o n t a a l t r o : d i v i s i o n i p r o f o n d e , c o n f u s i o n e e u n a l e g g e d i b i l a n c i o r i s c r i t t a a p e z z i . L a m a g g i o r a n z a è a n d a t a i n t i l t . I l f a l l i m e n t o è e v i d e n t e s o p r a t t u t t o s u l l e p e n s i o n i . D o p o l e p r o m e s s e d i s u p e r a r e l a F o r n e r o , s i v a n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a : e t à p e n s i o n a b i l e p i ù a l t a , n u o v i v i n c o l i e l ’ e n n e s i m a b e f f a d e l l a “ q u o t a 1 1 0 ” . I n o d i v e n g o n o a l p e t t i n e e a p a g a r e s o n o a n c o r a u n a v o l t a l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i ” . C o s ì u n a n o t a d e l c a p o g r u p p o d e l P d n e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o d e l l a C a m e r a , U b a l d o P a g a n o .