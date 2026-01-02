R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N o i v i a v e v a m o a v v i s a t o . L a m a n o v r a 2 0 2 6 n o n h a n e m m e n o a s p e t t a t o l ’ a n n o n u o v o : è g i à e n t r a t a i n a z i o n e , p u n t u a l e c o m e u n a c a r t e l l a e s a t t o r i a l e . R i n c a r i s u l d i e s e l , a u m e n t i s u l l e a s s i c u r a z i o n i , e t à p e n s i o n a b i l e c h e s i a l l o n t a n a c o m e u n m i r a g g i o n e l d e s e r t o , t a b a c c h i p i ù c a r i e u n a s s o r t i m e n t o d i ' s o r p r e s e ' c h e n e m m e n o l ’ u o v o d i P a s q u a . A l t r o c h e p r u d e n z a : q u i s i t a s s a , s i r i n v i a , s i s c a r i c a t u t t o s u c i t t a d i n i e i m p r e s e " . L o s c r i v e S t e f a n o P a t u a n e l l i d e i 5 S t e l l e s u i s o c i a l . " G l i i t a l i a n i , d e l r e s t o , p o s s o n o f a r c e l a : r e s i s t o n o g i à c o n u n a p r e s s i o n e f i s c a l e a l 4 2 , 8 % , t r a l e p i ù a l t e d ’ E u r o p a . L e a z i e n d e ? S t r i n g o n o i d e n t i a n c h e l o r o , t r a z e r o i n v e s t i m e n t i , z e r o p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e z e r o a c c e s s o a l c r e d i t o . U n c a p o l a v o r o . E s i c c o m e n o n b a s t a v a , l a m a n o v r a i n t r o d u c e a n c h e l a r i t e n u t a s u l l e f a t t u r e t r a i m p r e s e : 0 , 5 % n e l 2 0 2 8 e 1 % d a l 2 0 2 9 . U n r e g a l i n o p o s t u m o , l a s c i a t o a c h i v e r r à d o p o . N o n s u g l i u t i l i , m a s u l f a t t u r a t o . N o n s u q u e l l o c h e g u a d a g n i , m a s u q u e l l o c h e f a t t u r i . U n a t a s s a c h e s c a t t a a p r e s c i n d e r e d a t u t t o : s e h a i i n c a s s a t o o n o , s e s e i i n p e r d i t a o n o . I n p r a t i c a l o S t a t o s i p r e n d e u n a q u o t a p r i m a a n c o r a c h e l ’ i m p r e s a s a p p i a s e s o p r a v v i v e , d r e n a n d o l i q u i d i t à a c h i p r o d u c e e l a v o r a . A l t r o c h e s o s t e g n o a l l e i m p r e s e : è u n a t a s s a a n t i c i p a t a s u l l ’ a t t i v i t à e c o n o m i c a , p u n t o " . " N o n m a l e p e r c h i q u a l c h e a n n o f a f a c e v a v i d e o a l d i s t r i b u t o r e d i b e n z i n a , c o n a t t o r i t r a v e s t i t i d a ' f i s c o i t a l i a n o ' , g i u r a n d o g u e r r a a l l e t a s s e . M a n i e n t e p a u r a . P e r c o n s o l a r c i , a r r i v a i l g r a n d e s u c c e s s o p r o p a g a n d i s t i c o d e l G o v e r n o : i l l i n g o t t o d ’ o r o i m m a g i n a r i o . U n o r o c h e n o n f i n a n z i a s c u o l e , s a n i t à o i n v e s t i m e n t i , m a c h e n a s c e d a l l a b a t t a g l i a i m m a g i n a r i a d e l l a L e g a s u l l ’ o r o d i B a n k i t a l i a : u n r a c c o n t o e p i c o , u t i l e s o l o a f a r e t i t o l i e d i s t r a r r e m e n t r e i l c o n t o l o p a g a n o s e m p r e g l i s t e s s i . I n s i n t e s i : t a s s e v e r e , r i n c a r i v e r i , p e n s i o n i r i n v i a t e d a v v e r o . E i n c a m b i o ? U n l i n g o t t o c h e e s i s t e s o l o n e i c o m u n i c a t i . L a m a n o v r a d e l l e t a s s e è r e a l e . L ’ o r o , p u r t r o p p o , n o " .