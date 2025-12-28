R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ Q u a n t o s t a a v v e n e n d o a l l a C a m e r a n e l l a s e c o n d a l e t t u r a d e l l a m a n o v r a è u n v e r o e p r o p r i o a b u s o d i p o t e r e c o m p i u t o d a l G o v e r n o M e l o n i , c h e a r r i v a a u t i l i z z a r e p e r s i n o i l f a t t o r e t e m p o p e r r e p r i m e r e l a d e m o c r a z i a p a r l a m e n t a r e . I l f a t t o c h e a n c h e a l t r i E s e c u t i v i i n a n n i r e c e n t i a b b i a m o a g i t o i n m o d o a n a l o g o n o n g i u s t i f i c a l ' a s s u e f a z i o n e a q u e s t o a n d a z z o d e v a s t a n t e p e r l a d e m o c r a z i a , p e r i l c o n t r o l l o e l a t r a s p a r e n z a d e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i . C o m e h o s o t t o l i n e a t o n e l p a r e r e d a r e l a t o r e d i m i n o r a n z a a l l a l e g g e d i B i l a n c i o i n c o m m i s s i o n e a f f a r i C o s t i t u z i o n a l i , l a t r a s m i s s i o n e a l l a C a m e r a i n t e m p i u l t r a - c o m p r e s s i d e l l a m a n o v r a r e n d e t e c n i c a m e n t e i m p o s s i b i l e u n e s a m e e f f e t t i v o e s v u o t a l a s e c o n d a l e t t u r a d i o g n i c a p a c i t à r e a l e d i i n c i d e r e s u l t e s t o s e n z a p o r r e a r i s c h i o l ’ a p p r o v a z i o n e e n t r o l a f i n e d e l l ’ a n n o f i n a n z i a r i o . P e r s i n o l e f o r z e c h e s o s t e n g o n o i l G o v e r n o M e l o n i l o h a n n o a m m e s s o , s e p u r i n m a n i e r a t i m i d a m a c o m u n q u e s i g n i f i c a t i v a , a v e n d o i n s e r i t o q u e s t o r i c h i a m o c o n t e n u t o n e l l a r e l a z i o n e d i m i n o r a n z a n e l d i s p o s i t i v o d i m a g g i o r a n z a " . L o s o t t o l i n e a i l d e p u t a t o e i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a , R i c c a r d o M a g i . " D a v a n t i a q u e s t a u m i l i a z i o n e d e l l e C a m e r e , i l p r e s i d e n t e F o n t a n a e i l p r e s i d e n t e L a R u s s a - a g g i u n g e - d o v r e b b e r o b a t t e r e u n c o l p o e g a r a n t i r e l e p r e r o g a t i v e d e l P a r l a m e n t o , r i c h i a m a n d o i n m a n i e r a f o r m a l e l ’ E s e c u t i v o : n o n c i s i p u ò a b i t u a r e a q u e s t a p r a s s i p e r c h é f i n o a p o c h i a n n i f a l e d u e l e t t u r e e f f e t t i v e d a p a r t i d i e n t r a m b i i r a m i e r a n o g a r a n t i t e . M a c ’ è a n c h e u n a q u e s t i o n e d i c o e r e n z a p o l i t i c a : e r a p r o p r i o M e l o n i c h e r i c h i a m a v a i G o v e r n i , q u a n d o e r a a l l ’ o p p o s i z i o n e , a r i s p e t t a r e l e C a m e r e . N o n s o l o l ’ a t t u a l e p r e m i e r n e l 2 0 1 9 , m a a n c h e l ’ o n o r e v o l e M o n t a r u l i c h e n e l 2 0 2 1 c o n t r o i l G o v e r n o D r a g h i e p r e s u n t i ' p o t e n t a t i ' i n v o c a v a i l p o t e r e r a p p r e s e n t a t i v o d e l p o p o l o , c o n i l P a r l a m e n t o r e l e g a t o a o r g a n o d i m e r a r a t i f i c a d e l l a v o l o n t à d e l G o v e r n o . O g g i , p i ù c h e a u n a l e g g e d i B i l a n c i o , c i t r o v i a m o d i f r o n t e a u n a f i e r a d e l l ’ i p o c r i s i a ” .