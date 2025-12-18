R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a m a n o v r a s t i a m o a s s i s t e n d o a u n o s p e t t a c o l o d a v v e r o i n e d i t o . F i n o a l l ' u l t i m o m o m e n t o u t i l e c ' è l ' a s s a l t o d e l l a m a g g i o r a n z a a l l a d i l i g e n z a d e l l a l o r o l e g g e d i b i l a n c i o . L e o p p o s i z i o n i h a n n o p r e s e n t a t o 1 6 e m e n d a m e n t i , c h i a r i , c o n d i v i s i , s u s a n i t à , s c u o l a , i m p r e s e , g i o v a n i . L a m a g g i o r a n z a s t a c o n t i n u a m e n t e m o d i f i c a n d o l a l e g g e d i b i l a n c i o , t r a l ' a l t r o c o n e m e n d a m e n t i c h e p o i s o n o s u b e m e n d a t i d a e s p o n e n t i d e l l a s t e s s a m a g g i o r a n z a c h e t o r n a n o i n d i e t r o . N o n é l a m a n i n a d e l M E F m a l a m a n c a n z a d i u n a l i n e a p o l i t i c a c o n d i v i s a d i q u e s t o g o v e r n o ” . L o h a d e t t o i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i p a r l a n d o a R a i n e w s 2 4