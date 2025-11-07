R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A n c o r a u n a v o l t a l a C g i l u s a l o s c i o p e r o g e n e r a l e c o m e s t r u m e n t o p o l i t i c o , p r e f e r e n d o l a p i a z z a a l c o n f r o n t o , n e l l ’ e n n e s i m a p u n t a t a d i q u e l l a ‘ r i v o l t a s o c i a l e ’ p i ù v o l t e e v o c a t a d a L a n d i n i p e r a t t a c c a r e s i s t e m a t i c a m e n t e i l g o v e r n o , c o m e è g i à s u c c e s s o i n p a s s a t o , a n c h e a p r e s c i n d e r e d a i f a t t i e a n c h e p e r m o t i v i p u r a m e n t e i d e o l o g i c i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i . " Q u e s t a v o l t a - p r o s e g u e - l a s c i o p e r o è c o n t r o l a m a n o v r a , u n a m a n o v r a r e s p o n s a b i l e , e q u i l i b r a t a , c h e h a i l m e r i t o d i g a r a n t i r e l a t e n u t a d e i c o n t i p u b b l i c i c o n c e n t r a n d o l e n o n m o l t e r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e s u l s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e e a l l e f a s c e p i ù d e b o l i d e l l a p o p o l a z i o n e , s u l t a g l i o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e a l c e t o m e d i o " . " I l t e s t o s i p u ò o v v i a m e n t e m i g l i o r a r e i n P a r l a m e n t o , m a L a n d i n i p r e f e r i s c e c o m e d a c o n s o l i d a t a t r a d i z i o n e l a v i a d e l l o s c o n t r o f r o n t a l e , f e r m a n d o p e r u n a l t r o g i o r n o l ’ I t a l i a , a d a n n o d i t u t t i , a n c h e d i q u e g l i s t e s s i l a v o r a t o r i c h e i l s i n d a c a t o d i c e d i v o l e r t u t e l a r e " , c o n c l u d e .