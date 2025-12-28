R o m a , 2 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - I l G o v e r n o , c o n i l m i n i s t r o p e r i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o , L u c a C i r i a n i , h a p o s t o l a f i d u c i a a l l a C a m e r a s u l l ' a r t i c o l o u n o d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o . I n b a s e a q u a n t o d e c i s o d a l l a C o n f e r e n z a d e i c a p i g r u p p o , l a c h i a m a a v r à i n i z i o d o m a n i a l l e 2 0 . 2 0 , c o n d i c h i a r a z i o n i d i v o t o a p a r t i r e d a l l e 1 8 . 4 0 . Q u i n d i d a l l e 2 2 p r o s e g u i r à l a s e d u t a n o t t u r n a c o n l ' e s a m e d e g l i o r d i n i d e l g i o r n o . L a v o t a z i o n e f i n a l e a v v e r r à e n t r o l e 1 3 d i m a r t e d ì 3 0 d i c e m b r e , c o n d i c h i a r a z i o n i d i v o t o i n d i r e t t a t e l e v i s i v a a p a r t i r e d a l l e 1 1 .