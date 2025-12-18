R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " C h i e d o a l g o v e r n o e a l l a m a g g i o r a n z a m a c h e s t a s u c c e d e n d o ? E ' n o r m a l e c h e c i s i a n o e m e n d a m e n t i c o n t r o e m e n d a m e n t i e c o r r e t t i v i . M a q u i o r m a i s i a m o n e l c a o s t o t a l e . N e l l e u l t i m e 4 8 o r e s t a s u c c e d e n d o d i t u t t o " . L o d i c e G i u s e p p e C o n t e i n u n v i d e o s u i s o c i a l s u l l a l e g g e d i b i l a n c i o . " E r a n o p a r t i t i d o v e v a n o m i g l i o r a r e l a F o r n e r o e i n v e c e n o n s o l o l ' h a n n o p e g g i o r a t a m a d a u l t i m o h a n n o f a t t o u n e m e n d a m e n t o c h e v a a s a c r i f i c a r e c h i h a r i s c a t t a t o l a l a u r e a " . E p o i " g l i s t u d e n t i d i m e d i c i n a " , l a m i n i s t r a B e r n i n i l i h a c h i a m a t i " p o v e r i c o m u n i s t i e o r a a m m e t t e c h e è s t a t o t u t t o u n e r r o r e " . Q u i n d i i c o n d o m i n i : " V o g l i o n o f a r p a g a r e p e r i m o r o s i c h i è g i à i n r e g o l a e c h i e d o n o l a l a u r e a p e r g l i a m m i n i s t r a t o r i . A l l o r a i n t r o d u c i a m o l a a n c h e p e r i p o l i t i c i , p e r c h i v u o l e f a r e i l m i n i s t r o " . P o i " c ' è l a s t o r i a d e l t e t t o a l c o n t a n t e c h e p u o i g i r a r e c o n u n a v a l i g e t t a p i e n a d i s o l d i e p o i c i h a n n o m e s s o u n a t a s s a s o p r a e p o i l ' h a n n o t o l t a : t u t t o e i l c o n t r a r i o d i t u t t o " . " P e r n o n p a r l a r e d e l l a v i c e n d a A m a z o n c h e d o v e v a a l f i s c o i t a l i a n o u n a s o m m a g r a n d i s s i m a e i l g o v e r n o h a f a t t o p r e s s i o n e p e r f a r g l i f a r e u n o s c o n t o d i o l t r e 2 m i l i a r d i m e n t r e n o n n e f a n e s s u n o a g l i i t a l i a n i . E s t i a m o p a r l a n d o s o l o d e i p a s t i c c i e d e l l e f o l l i e d e l l e u l t i m e o r e . N o n s i r i c o r d a u n t a l e l i v e l l o d i i n c a p a c i t à e i n s i p i e n z a . E a l l o r a d i c o a l g o v e r n o c h e s e n o n h a b u o n e i d e e , n o i a b b i a m o f a t t o a l c u n e p r o p o s t e d i b u o n s e n s o : c r e i a m o u n a n o t a x a r e a f i n o a 2 0 m i l a e u r o , i n c r e m e n t i a m o l ' a s s e g n o u n i c o p e r i f i g l i , i n v e s t i a m o n e l l a s a n i t à e p e r l e i m p r e s e r i p r i s t i n i a m o t r a n s i z i o n e 4 . 0 c h e f u n z i o n a v a . E p o i l a s i c u r e z z a : s e r v o n o 2 5 m i l a a g e n t i , p r e n d i a m o i s o l d i b u t t a t i i n A l b a n i a e m e t t i a m o l i q u i i n I t a l i a d o v e s e r v o n o " .