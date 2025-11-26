R o m a , 2 6 ( A d n k r o n o s ) - " A t t e n z i o n e . C o n l ' a c q u a a l l a g o l a , 3 1 m e s i d i c r o l l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e s u 3 5 d i G o v e r n o , a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e f i s c a l e e b o o m d i c a s s a i n t e g r a z i o n e a n c h e C o n f i n d u s t r i a s i è s v e g l i a t a d e n t r o i l m o n d o d e l l e f a v o l e e d e i r e c o r d r a c c o n t a t i d a l G o v e r n o " . L o s c r i v e G i u s e p p e C o n t e s u i s o c i a l . " F i n a l m e n t e a l z a n o l a v o c e s u l t e m a d e l l e b o l l e t t e , s u c u i i l G o v e r n o r e s p i n g e c o n t i n u a m e n t e l e n o s t r e p r o p o s t e . D i c e C o n f i n d u s t r i a : ' S i a m o p r e o c c u p a t i . A v e v a m o c h i e s t o u n i n t e r v e n t o d e c i s o d e l g o v e r n o d a l p u n t o d i v i s t a e n e r g e t i c o , m a n o n v e d i a m o n é i l s e n s o d i u r g e n z a n é i l c o r a g g i o . G i à a m a g g i o l a p r e m i e r M e l o n i a v e v a p r o m e s s o u n ' a z i o n e m o l t o f o r t e s u l t e m a e n e r g e t i c o m a c i ò n o n è a n c o r a a v v e n u t o ' . C o m e s u i d a z i , s u c u i d a a p r i l e s i a s p e t t a n o 2 5 m i l i a r d i p r o m e s s i d a M e l o n i a l l e i m p r e s e , c h e i n i z i a n o a c h i u d e r e e a d e l o c a l i z z a r e i n L o m b a r d i a . D a z i p i ù b o l l e t t e s u p e r i o r i d i a l m e n o i l 3 0 % a q u e l l e c h e s i p a g a n o i n a l t r i P a e s i e u r o p e i : u n a t e n a g l i a i n f e r n a l e p e r i m p r e s e e l a v o r a t o r i . E a l G o v e r n o s a l t e l l a n o " .