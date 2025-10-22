R o m a , 2 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l t a g l i o d e l l ’ I r p e f p e r l a c l a s s e m e d i a e r a a t t e s o d a 1 0 , f o r s e 1 5 a n n i . D i s o l i t o , i n p a s s a t o , s i f a c e v a l ’ o p p o s t o : q u a n d o s i c e r c a v a n o r i s o r s e , s i f i n i v a p e r g r a v a r e p r o p r i o s u l l a c l a s s e m e d i a . I n u m e r i p a r l a n o c h i a r o : o g g i i l 1 4 % d e i c o n t r i b u e n t i p a g a i l 7 0 % d e l l ’ I r p e f i n I t a l i a , m e n t r e c i r c a l a m e t à n o n v e r s a n u l l a . P e r l a p r i m a v o l t a , d u n q u e , a b b i a m o a l l e g g e r i t o i l p e s o f i s c a l e s u q u e l s e g m e n t o c h e s o s t i e n e i l P a e s e . È u n f a t t o s t o r i c o . A b b i a m o t o l t o t a s s e a c h i l a v o r a e p r o d u c e , e q u e s t o i n t e r v e n t o b e n e f i c i a c o m u n q u e t u t t i i r e d d i t i , a n c h e q u e l l i p i ù a l t i : i l 2 % d e i r e d d i t i s u p e r i o r i r i c e v e u n v a n t a g g i o , m e n t r e l a m e d i a d e l r i s p a r m i o a n n u o è d i c i r c a 4 0 0 - 5 0 0 e u r o . S i t r a t t a d i r i s o r s e s i g n i f i c a t i v e , m a s o p r a t t u t t o d i u n s e g n a l e p o l i t i c o p r e c i s o " . C o s ì A l e s s a n d r o C a t t a n e o , d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e d e i d i p a r t i m e n t i d i F o r z a I t a l i a , o s p i t e a S k y T g 2 4 E c o n o m i a . " Q u e s t a è l a q u a r t a l e g g e d i b i l a n c i o - p r o s e g u e - c o n s e c u t i v a i n c u i r i d u c i a m o l e t a s s e e s e m p l i f i c h i a m o l ’ I r p e f . A b b i a m o m a n t e n u t o l a p a r o l a d a t a i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e . N a t u r a l m e n t e , n e l l a m a n o v r a c i s o n o a n c h e m o l t e a l t r e m i s u r e : l a r o t t a m a z i o n e , g l i i n t e r v e n t i m i r a t i p e r a l c u n i s e t t o r i e c a t e g o r i e s p e c i f i c h e . E c o n t i n u e r e m o a l a v o r a r e i n P a r l a m e n t o , p e r c h é è l ì c h e i l n o s t r o r u o l o c o n t a " . " S u l l a p a r t e c i p a z i o n e m i n i m a d e l 1 0 % p e r a c c e d e r e a d e t e r m i n a t e a g e v o l a z i o n i f i s c a l i c h e r i g u a r d a i l m o n d o f i n a n z i a r i o , F o r z a I t a l i a i n t e n d e m o d i f i c a r l o . V o g l i a m o r e n d e r e q u e s t e n o r m e p i ù e q u e e , a l l o s t e s s o t e m p o , c o n t i n u a r e a l a v o r a r e p e r r i d u r r e l e t a s s e s u l l a p r i m a c a s a , c h e n o n c i s o n o m a i p i a c i u t o " , c o n c l u d e .