R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l c u n e s e t t i m a n e f a h o p a r t e c i p a t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l r a p p o r t o G i m b e , r e d a t t o d a u n a f o n d a z i o n e i n d i p e n d e n t e e a u t o r e v o l e , r i c o n o s c i u t a d a t u t t i c o m e s u p e r p a r t e s . I n q u e l l ’ o c c a s i o n e , i l p r e s i d e n t e d e l l a f o n d a z i o n e h a i n d i v i d u a t o t r e p o s s i b i l i o b i e t t i v i p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l a s p e s a s a n i t a r i a : u n i n c r e m e n t o a n n u o d i 3 m i l i a r d i , c o n s i d e r a t o i l m i n i m o i n d i s p e n s a b i l e , u n a u m e n t o d i 5 m i l i a r d i , s u f f i c i e n t e a n c h e p e r a t t u a r e l e r i f o r m e , e u n i n c r e m e n t o d i 7 m i l i a r d i , c o r r i s p o n d e n t e a l l a s i t u a z i o n e i d e a l e . E b b e n e , c o n q u e s t a m a n o v r a s i a m o r i u s c i t i a c e n t r a r e i l t e r z o o b i e t t i v o e p o s s i a m o d u n q u e r i t e n e r c i m o l t o s o d d i s f a t t i ” . C o s ì U g o C a p p e l l a c c i , d e p u t a t o F i e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i d e l l a C a m e r a o s p i t e a R e s t a r t s u L a 7 . “ I b e n e f i c i d i q u e s t o r i s u l t a t o p o t r a n n o t r a d u r s i c o n c r e t a m e n t e p e r i c i t t a d i n i a t t r a v e r s o l a r i o r g a n i z z a z i o n e e l e r i f o r m e d e l s i s t e m a , s u c u i i l G o v e r n o s t a g i à l a v o r a n d o . P e r t r o p p o t e m p o è m a n c a t a u n a p r o g r a m m a z i o n e a d e g u a t a . O g g i , c o n u n a p o p o l a z i o n e s e m p r e p i ù a n z i a n a e c o n l a p r o s p e t t i v a c h e e n t r o i l 2 0 5 0 c i s a r à u n s o l o g i o v a n e s o t t o i 1 5 a n n i o g n i d i e c i p e r s o n e , l o s c e n a r i o è c o m p l e t a m e n t e c a m b i a t o . È s u q u e s t o c h e d o b b i a m o c o n c e n t r a r c i , e l o s t i a m o f a c e n d o c o n i m p e g n o e v i s i o n e ” , c o n c l u d e .