R o m a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " A l t r o c h e m a n o v r a p e r l a c r e s c i t a : q u e s t a l e g g e d i b i l a n c i o è d a i n s u f f i c i e n z a p i e n a . M e l o n i a v e v a p r o m e s s o d i t a g l i a r e l e t a s s e , m a s o l o d i a c c i s e g l i i t a l i a n i p a g h e r a n n o 6 0 0 m i l i o n i i n p i ù l ’ a n n o p r o s s i m o . G l i a u m e n t i i n b u s t a p a g a ? Q u a t t r o e u r o a l m e s e . U n a p r e s a i n g i r o . E d e i 1 5 m i l i a r d i p e r i l p i a n o c a s a o d e i 2 5 m i l i a r d i p e r l e i m p r e s e a n n u n c i a t i a l M e e t i n g d i R i m i n i , n e s s u n a t r a c c i a ” . C o s ì M a r i a E l e n a B o s c h i , p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a , i n t e r v i s t a t a a U n G i o r n o D a P e c o r a . “ S e i s o l d i n o n c ’ e r a n o a l l o r a , n o n s i p r o m e t t e v a n o . L a v e r i t à è c h e l a p r e s s i o n e f i s c a l e t o c c a i l 4 3 % , u n r e c o r d s t o r i c o , m e n t r e l a s p e s a d i P a l a z z o C h i g i c r e s c e . P r i m a d i t a s s a r e a n c o r a g l i i t a l i a n i - c o n c l u d e - M e l o n i p r o v i a t a g l i a r e g l i s p r e c h i d e l s u o g o v e r n o ” .