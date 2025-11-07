R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a C g i l c o n v o c a l ’ e n n e s i m o s c i o p e r o g e n e r a l e . N e s s u n o s m i n u i s c e l ’ i m p o r t a n z a d e l d i r i t t o a l l a m o b i l i t a z i o n e , m a s i r i l e v a i l c o s t a n t e t e n t a t i v o d a p a r t e d i L a n d i n i d i b l o c c a r e i l P a e s e . I l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l i n t e r p r e t a l a r a p p r e s e n t a n z a c o m e u n v e i c o l o d i s c o n t r o s o c i a l e . U n t e n t a t i v o c h e m e t t e a r e p e n t a g l i o l e r e l a z i o n i i n d u s t r i a l i e i l v a l o r e d e l c o n f r o n t o t r a g o v e r n o e c o r p i i n t e r m e d i ” . C o s ì i n u n a n o t a l a v i c e s e g r e t a r i a n a z i o n a l e d i F o r z a I t a l i a D e b o r a h B e r g a m i n i .