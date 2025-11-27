R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l d i s e g n o d i l e g g e d e l e g a s u l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e è s t a t o ' b o l l i n a t o ' d a p o c h i g i o r n i e d è u n p a s s a g g i o d e c i s i v o p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a s a l u t e " . O r a i n i z i a l a f a s e p i ù r i l e v a n t e d e l l ’ i t e r . " L a l e g g e d e l e g a d o v r à e s s e r e a p p r o v a t a c o n g l i e m e n d a m e n t i n e c e s s a r i . S o l o d o p o i l G o v e r n o p o t r à e m a n a r e u n o o p i ù d e c r e t i l e g i s l a t i v i " . U n p e r c o r s o c h e r i c h i e d e r à t e m p o m a c h e , " d e v e p a r t i r e i n m o d o v i r t u o s o e c o n u n i m p i a n t o c o n d i v i s o . S e r v o n o n o r m e a t t u a l i e c o e r e n t i c o n i c a m b i a m e n t i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . Q u e s t a l e g g e d e l e g a a p r e u n a s t a g i o n e n u o v a e d è f o n d a m e n t a l e c h e i l p e r c o r s o s i a c o s t r u i t o c o n t u t t e l e F e d e r a z i o n i e c o n i l m i n i s t e r o " . L o h a d e t t o B a r b a r a M a n g i a c a v a l l i , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e n a z i o n a l e d e g l i o r d i n i d e l l e p r o f e s s i o n i i n f e r m i e r i s t i c h e ( F n o p i ) , n e l s u o i n t e r v e n t o c o n c l u s i v o a l s e c o n d o p a n e l ' U n n u o v o s i s t e m a s a n i t a r i o . L a r i f o r m a i n c a m m i n o ' a l F o r u m R i s k M a n a g e m e n t d i A r e z z o . L a p r e s i d e n t e F n o p i , h a q u i n d i r i c h i a m a t o l a n e c e s s i t à u r g e n t e d i a g g i o r n a r e l a l e g g e 3 / 2 0 1 8 , l a c o s i d d e t t a L e g g e L o r e n z i n , " u n a l e g g e d i s t r a o r d i n a r i a i m p o r t a n z a , p e r c h é c i h a f a t t o u s c i r e d a l r e g i m e d i a u s i l i a r i e t à e c i h a r e s o e n t i s u s s i d i a r i d e l l o S t a t o . S u s s i d i a r e l o S t a t o - c h i a r i s c e - s i g n i f i c a r i s p o n d e r e q u a n d o l o S t a t o c h i a m a . L o a b b i a m o f a t t o a n c h e i n m o m e n t i d i f f i c i l i , c o m e d u r a n t e l a c a m p a g n a v a c c i n a l e , q u a n d o g l i O r d i n i h a n n o s u b i t o a t t i v a n d a l i c i e m i n a c c e . M a d o p o 6 a n n i " l a l e g g e n e c e s s i t a d i r i l e t t u r a e a t t u a l i z z a z i o n e " , s o p r a t t u t t o p e r i n o d i d e l c o m m i s s a r i a m e n t o , d e l l a r a p p r e s e n t a n z a e d e l l ’ a l l i n e a m e n t o c o n i c a m b i a m e n t i d e l s i s t e m a s a n i t a r i o . " N o n c i f u t e m p o p e r r i v e d e r l a p r i m a d e l l ’ a p p r o v a z i o n e , p e r c h é a r r i v ò i n A u l a a l l ’ u l t i m o g i o r n o d e l l a l e g i s l a t u r a . O r a a b b i a m o l ’ o c c a s i o n e - r i m a r c a - d i s i s t e m a r e c i ò c h e m a n c a " . R i p e r c o r r e n d o l ’ e v o l u z i o n e n o r m a t i v a – d a l D p r d e l 1 9 4 0 a i p r o f i l i d e l 1 9 9 4 – 9 7 , f i n o a l l e l e g g i 4 2 e 2 5 1 – M a n g i a c a v a l l i h a q u i n d i s p i e g a t o c h e i l q u a d r o a t t u a l e " n o n r i e s c e p i ù a c o n t e n e r e l ’ e v o l u z i o n e d e l l e c o m p e t e n z e " d e r i v a n t e d a l l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l e 3 l a u r e e m a g i s t r a l i i n f e r m i e r i s t i c h e . " L e c o m p e t e n z e a v a n z a t e d e i p e r c o r s i m a g i s t r a l i v a n n o o l t r e c i ò c h e è s c r i t t o n e i p r o f i l i p r o f e s s i o n a l i . È u n c a m b i a m e n t o c u l t u r a l e p r i m a a n c o r a c h e n o r m a t i v o . L e p r o f e s s i o n i s o n o m a t u r e e n o n h a n n o b i s o g n o d i l i m i t i r i g i d i p e r d e f i n i r e c i ò c h e p o s s o n o f a r e . D e v o n o p o t e r r e g o l a r e l a p r o p r i a p r a t i c a i n b a s e a c i ò c h e h a n n o s t u d i a t o , c o m e a v v i e n e d a s e m p r e p e r l a p r o f e s s i o n e m e d i c a " . A t a l e p r o p o s i t o , " a b b i a m o c h i e s t o c o n f o r z a c h e l a D i r e z i o n e G e n e r a l e d e l l e P r o f e s s i o n i S a n i t a r i e d e l m i n i s t e r o c o o r d i n i l ’ a t t u a z i o n e d e l l a l e g g e d e l e g a - p r e c i s a M a n g i a c a v a l l i - L a D i r e z i o n e è i l p u n t o c h e g a r a n t i s c e l ’ u n i t a r i e t à d i t u t t e l e r i f l e s s i o n i . L e F e d e r a z i o n i d e v o n o m u o v e r s i i n s i e m e , n o n i n m o d o d i s a l l i n e a t o . S e r v i r à u n a r e g i a f o r t e p e r c h é p a r l i a m o d i t e m i o r d i n i s t i c i c h e t o c c a n o t u t t e l e p r o f e s s i o n i . S e v o g l i a m o u n s i s t e m a c o e r e n t e r i m a r c a - d o b b i a m o l a v o r a r e i n s i n e r g i a t r a m i n i s t e r o , R e g i o n i , F e d e r a z i o n i e d i r e z i o n i s a n i t a r i e . È u n a s f i d a c h e r i g u a r d a t u t t o i l P a e s e – c o n c l u d e – e r i c h i e d e u n l a v o r o c o m u n e , c o n t i n u o e i s t i t u z i o n a l m e n t e g u i d a t o " .