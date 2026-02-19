R o m a , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L ' a r t i c o l o 6 4 d e l l a l e g g e d i B i l a n c i o p a r l a d i p r e v e n z i o n e " e s t a n z i a " 2 8 0 m i l i o n i d i e u r o " p r o p r i o a l r a f f o r z a m e n t o d e l l a p r e v e n z i o n e , c o n f o c u s s u l l o s c r e e n i n g . " I n p a r t i c o l a r e , i l r i f e r i m e n t o è a t r e t e m a t i c h e : i l t u m o r e a l l a m a m m e l l a , i l t u m o r e o v a r i c o e l e v a c c i n a z i o n i . D o p o u n a n n o d i a s c o l t o d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i , d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i e d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , h o d e c i s o d i p r e s e n t a r e u n e m e n d a m e n t o r i f e r i t o p r o p r i o a l l ' a l l a r g a m e n t o d e i t e s t g e n e t i c i e g e n o m i c i p e r q u a n t o r i g u a r d a q u e s t e p a t o l o g i e " . C o s ì l a s e n a t r i c e E l e n a M u r e l l i , C o m m i s s i o n e X A f f a r i s o c i a l i , S a n i t à , L a v o r o p u b b l i c o e p r i v a t o , P r e v i d e n z a s o c i a l e , i n t e r v e n e n d o a l l a X I I e d i z i o n e d e l p r e m i o O m a r o r g a n i z z a t o d a O s s e r v a t o r i o m a l a t t i e r a r e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n C n a m c ( C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e d e l l e a s s o c i a z i o n i d e i m a l a t i c r o n i c i e r a r i d i c i t t a d i n a n z a t t i v a ) , F o n d a z i o n e T e l e t h o n , O r p h a n e t I t a l i a e S i m e n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i m e d i c i n a n a r r a t i v a ) . " C i s i a m o f o c a l i z z a t i - c o n t i n u a M u r e l l i - a n c h e s u l l ' i n s e r i m e n t o d e i t e s t f u t u r i s t i c i c o m e g l i N g s ( N e x t G e n e r a t i o n S e q u e n c i n g ) , c h e s o n o t e s t d i s e q u e n z i a m e n t o g e n e t i c o c h e p e r m e t t o n o l ' i n d i v i d u a z i o n e d i m a l a t t i e s p e c i f i c h e m o l t o p r i m a c h e s i m a n i f e s t i n o . S o n o i m p o r t a n t i p e r c h i h a u n a m a l a t t i a r a r a e a n c h e p e r c h i h a p r o b l e m i d i s o r d i t à : i n I t a l i a u n n e o n a t o s u m i l l e h a q u e s t o t i p o d i p r o b l e m a . I n t e r c e t t a r l o q u a n d o i l b a m b i n o è a p p e n a n a t o è f o n d a m e n t a l e , c o s ì c o m e è i m p o r t a n t e , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a s a n i t a r i o , p o t e r i n t e r c e t t a r e u n a m a l a t t i a r a r a p r i m a c h e q u e s t a s i s v i l u p p i e s i m a n i f e s t i " . N e l d e t t a g l i o , " l ' e m e n d a m e n t o 6 4 . 3 a m i a p r i m a f i r m a - p r e c i s a M u r e l l i - v u o l e f a r e u n a m e d i c i n a d i t i p o p r e d i t t i v o . S p e s s o p a r l i a m o d i m e d i c i n a p e r s o n a l i z z a t a " , m a p e r a r r i v a r c i " b i s o g n a i n t e r v e n i r e p r i m a c o n q u e s t i t e s t g e n o m i c i e g e n e t i c i c h e " p e r m e t t o n o " d i i n d i v i d u a r e l e m a l a t t i e , i n t e r c e t t a r l e e f a r e u n a d i a g n o s i p r e c o c e p e r p o t e r a n d a r e a s u p p o r t a r e i l p a z i e n t e i n t u t t o i l s u o p e r c o r s o t e r a p i c o . Q u e s t o è f o n d a m e n t a l e a n c h e p e r d a r e u n a i u t o a l l e f a m i g l i e " .