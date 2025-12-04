R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R a g g i u n g e p u b b l i c i d i v e r s i , d a l w e b a l l e s a l e c i n e m a t o g r a f i c h e , c o n u n m e s s a g g i o i n t e n s o , e m p a t i c o e c o i n v o l g e n t e , i l c o r t o m e t r a g g i o ' I l r i t m o d e l l a m e z z a l u n a ì . L ' o p e r a , p r e s e n t a t a i n a n t e p r i m a a M i l a n o , a l l ' A n t e o P a l a z z o d e l C i n e m a , è v i n c i t r i c e d e l c o n t e s t a u d i o v i s i v o l a n c i a t o d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a t a l a s s e m i e e d e m o g l o b i n o p a t i e ( S i t e ) , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l C e n t r o s p e r i m e n t a l e d i c i n e m a t o g r a f i a ( C s c ) - s e d e L o m b a r d i a , c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a t o d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s , n e l l ' a m b i t o d e l l a p i ù a m p i a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u l l ' a n e m i a f a l c i f o r m e ' V i t e c o n v e r g e n t i ' . I l c o r t o - s e l e z i o n a t o t r a 5 p r o p o s t e o r i g i n a l i s v i l u p p a t e d a g l i s t u d e n t i d e l C s c , s c r i t t o e d i r e t t o d a M i r k o R o d i o , l a u r e a n d o d e l c o r s o d i P u b b l i c i t à e c i n e m a d ' i m p r e s a - v i e n e d e s c r i t t o c o m e u n r a c c o n t o d i f o r z a , m o v i m e n t o e d e m o z i o n e c h e r e s t i t u i s c e , i n c h i a v e a r t i s t i c a e s i m b o l i c a , l a c o m p l e s s i t à d e l l ' a n e m i a f a l c i f o r m e , u n a m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a , i n v i s i b i l e e a n c o r a t r o p p o p o c o c o n o s c i u t a . " E s s e n d o u n a m a l a t t i a g e n e t i c a - s p i e g a G i o v a n B a t t i s t a R u f f o , d i r e t t o r e U o E m a t o l o g i a e t a l a s s e m i a A r n a s C i v i c o D i C r i s t i n a B e n f r a t e l l i d i P a l e r m o e m e m b r o d e l C o n s i g l i o d i r e t t i v o S i t e - l ' a n e m i a f a l c i f o r m e c o l p i s c e s p e s s o p e r s o n e s i n d a l l a g i o v a n e e t à e c o n d i z i o n a i n m o d o s i g n i f i c a t i v o l a l o r o q u o t i d i a n i t à . P e r q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p r o m u o v e r e m o m e n t i d i i n f o r m a z i o n e e s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e a i u t i n o a c o m p r e n d e r e i l p e s o r e a l e d i q u e s t a m a l a t t i a e l a n e c e s s i t à d i u n s u p p o r t o c o s t a n t e a l l a c o m u n i t à d e i p a z i e n t i . P r o g e t t i c o m e q u e s t o c o n t r i b u i s c o n o a c o l m a r e i l d i v a r i o t r a c i ò c h e s i v e d e e c i ò c h e n o n s i v e d e , p o r t a n d o a l l a l u c e s t o r i e c h e m e r i t a n o a s c o l t o " . I l c o r t o m e t r a g g i o - i n f o r m a u n a n o t a - s i i n s e r i s c e i n u n a c o l l a b o r a z i o n e t r a S i t e e V e r t e x a v v i a t a n e l 2 0 2 4 p e r a c c e n d e r e i r i f l e t t o r i s u l l a r e a l t à v i s s u t a d a i p a z i e n t i c o n b e t a - t a l a s s e m i a e a n e m i a f a l c i f o r m e : m a l a t t i e e r e d i t a r i e d e l s a n g u e s p e s s o i n v i s i b i l i a g l i o c c h i d e l l a s o c i e t à , c h e r i c h i e d o n o u n i m p e g n o c o s t a n t e i n t e r m i n i d i c u r e , e n e r g i a e l i b e r t à p e r s o n a l e . C o i n v o l g e n d o l e n u o v e g e n e r a z i o n i d i c r e a t i v i d e l C s c , l a c a m p a g n a s i e v o l v e e s i a r r i c c h i s c e d i n u o v i l i n g u a g g i c o n t e m p o r a n e i p e r r a g g i u n g e r e u n p u b b l i c o a n c o r a p i ù a m p i o . " R a c c o n t a r e u n a m a l a t t i a a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o c i n e m a t o g r a f i c o è u n c o m p i t o c o m p l e s s o , p e r c h é r i c h i e d e d e l i c a t e z z a , r i s p e t t o e a l t e m p o s t e s s o c r e a t i v i t à - o s s e r v a M a u r i z i o N i c h e t t i , d i r e t t o r e a r t i s t i c o d e l l a s e d e L o m b a r d i a d e l C s c - G l i s t u d e n t i d e l l ' u l t i m o a n n o h a n n o s a p u t o t r a s f o r m a r e u n t e m a c o s ì s e n s i b i l e i n u n ' o p e r a c h e e m o z i o n a e f a r i f l e t t e r e , d i m o s t r a n d o q u a n t o l ' a r t e p o s s a e s s e r e u n m e z z o p o t e n t e p e r p a r l a r e d i s a l u t e e p e r a v v i c i n a r e i l p u b b l i c o a r e a l t à p o c o c o n o s c i u t e " . " S i a m o o r g o g l i o s i d i s o s t e n e r e u n p r o g e t t o c a p a c e d i r a c c o n t a r e i n m o d o e m p a t i c o e d e m o z i o n a n t e u n a m a l a t t i a r a r a e c o m p l e s s a c o m e l ' a n e m i a f a l c i f o r m e - d i c h i a r a F e d e r i c o V i g a n ò , C o u n t r y M a n a g e r p e r l ' I t a l i a e l a G r e c i a d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s - A t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e d e l l ' a u d i o v i s i v o v o g l i a m o c o n t r i b u i r e a d a r e v o c e a c h i s p e s s o n o n v i e n e a s c o l t a t o e a f a v o r i r e u n a m a g g i o r e c o n o s c e n z a d i q u e s t a c o n d i z i o n e , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i e d i c h i s i p r e n d e c u r a d i l o r o " . I l v i d e o s a r à d i s p o n i b i l e s u t a l a s s e m i a t r o v a l a t u a s t r a d a . i t e v e r r à p r o m o s s o a t t r a v e r s o u n a c a m p a g n a d e d i c a t a s u m e d i a d i g i t a l i e a l l ' i n t e r n o d i c i r c u i t i c i n e m a t o g r a f i c i s e l e z i o n a t i .