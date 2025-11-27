R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a n a s c i t a d e l l a F o n d a z i o n e I g - I b d è v e r a m e n t e u n ' e v o l u z i o n e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a c h e n e g l i a n n i h a r e g i s t r a t o " t r a g u a r d i " s t r a o r d i n a r i i n t e r m i n i d i r i s u l t a t i s c i e n t i f i c i , m a a n c h e e d u c a z i o n a l i . A b b i a m o g i à p o s t o l e b a s i p e r a l m e n o 4 - 5 s t u d i s c i e n t i f i c i d i a m p i o r e s p i r o " . C o s ì A m b r o g i o O r l a n d o , c o o r d i n a t o r e d e l c o m i t a t o s c i e n t i f i c o I g - I b d , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l ' a p e r t u r a d e l X V I C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a c h e r i u n i s c e a R i c c i o n e g l i e s p e r t i i n m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) . L a n a s c i t a n e l l a F o n d a z i o n e , n e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l c o n v e g n o , a v v i e n e a 2 0 a n n i d a l l a n a s c i t a d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a I g - I b d . " C r e d o c h e s i a v e r a m e n t e u n g r a n d i s s i m o c o r o n a m e n t o - o s s e r v a O r l a n d o - d i q u e s t i 2 0 a n n i d i a t t i v i t à c h e h a n n o p o r t a t o q u e s t a s o c i e t à a e s s e r e u n a d e l l e p i ù i m p o r t a n t i s u l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c o n i c h e i n t e s t i n a l i i n E u r o p a e t r a l e m i g l i o r i n e l m o n d o " . L ' o b i e t t i v o d e l l a F o n d a z i o n e è d i " r e a l i z z a r e d e g l i s t u d i o s s e r v a z i o n a l i " , m a c ' è " l ' a m b i z i o n e d i p o t e r r e a l i z z a r e a n c h e d e g l i s t u d i c o n t r o l l a t i , n e l t e m p o , s u l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c o n i c h e i n t e s t i n a l i g r a z i e a l l a p o s s i b i l i t à c h e l a F o n d a z i o n e h a d i r i c e v e r e f i n a n z i a m e n t i d a p a r t e d e l l e a z i e n d e , m a a n c h e d a a l t r e s t r u t t u r e " .