R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l c o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a s o c i e t à s c i e n t i f i c a I g - I b d è l ' o c c a s i o n e a n n u a l e p e r a f f r o n t a r e d i v e r s i t e m i d i i n n o v a z i o n e p e r q u a n t o r i g u a r d a l e t e r a p i e , m a a n c h e i n s e n s o p i ù l a r g o s u l l a g e s t i o n e , l e i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e r e l a t i v e a l l a d i a g n o s i , a l m o n i t o r a g g i o d e l l e m a l a t t i e i n f i a m m a t o r i e c r o n i c h e i n t e s t i n a l i ( M i c i ) c h e i n I t a l i a s i s t i m a i n t e r e s s i n o c i r c a 2 5 0 m i l a p e r s o n e . N o n a b b i a m o a n c o r a s t r u m e n t i c h e p o s s a n o i n m a n i e r a e f f i c a c e p r e v e n i r e l o s v i l u p p o d i q u e s t e m a l a t t i e , m a s t i a m o f a c e n d o d e i p a s s i a v a n t i . S a p p i a m o p e r ò i f a t t o r i s u c u i a g i r e : a s p e t t i n u t r i z i o n a l i , l a d i a g n o s i p r e c o c e " . L o h a d e t t o M a s s i m o C l a u d i o F a n t i n i , s e g r e t a r i o g e n e r a l e I g I b d , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i G a s t r o e n t e r o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i C a g l i a r i , a p r e n d o o g g i i l X V I C o n g r e s s o I g - I b d , l ' a p p u n t a m e n t o c h e r i u n i s c e a R i c c i o n e o l t r e m i l l e s p e c i a l i s t i i m p e g n a t i n e l l a r i c e r c a , n e l l a d i v u l g a z i o n e e n e l l a f o r m a z i o n e s u l l e M i c i . " S a p p i a m o c h e q u e s t e m a l a t t i e s o n o p u r t r o p p o a f f e t t e d a u n r i t a r d o d i a g n o s t i c o r i l e v a n t e - s p i e g a F a n t i n i - m e n o r i l e v a n t e n e l l a c o l i t e u l c e r o s a , m a a s s a i d i p i ù n e l l a m a l a t t i a d i C r o h n " . Q u e s t o c o m p r o m e t t e n o n s o l o " l a g e s t i o n e p r o c e s s o i n f i a m m a t o r i o , m a a n c h e d e l l e c o m p l i c a n z e c h e l a m a n c a t a d i d i a g n o s i p r e c o c e p u ò p r o d u r r e n e i p a z i e n t i " . Q u e s t o c o n g r e s s o , c o n c l u d e i l s e g r e t a r i o I g - I b d , " p u n t a a n c h e m o l t o s u i g i o v a n i c l i n i c i . I g i o v a n i s o n o l a f o n d a m e n t a l e r i s o r s a d e l f u t u r o n e l l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a q u e s t e p a t o l o g i e . E ' i m p o r t a n t e l a l o r o f o r m a z i o n e " .