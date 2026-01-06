R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a P a l e r m o p e r r i c o r d a r e P i e r s a n t i M a t t a r e l l a . A 4 6 a n n i d a l l ’ o m i c i d i o , i p e z z i d i v e r i t à c h e m a n c a n o r a p p r e s e n t a n o u n a f e r i t a a n c o r a a p e r t a p e r l a n o s t r a d e m o c r a z i a . N e l l e s c o r s e s e t t i m a n e , l o s t o r i c o M i g u e l G o t o r h a r i c o s t r u i t o l e t r a m e m a f i o s e , n e o f a s c i s t e , d e l l e m a s s o n e r i e o c c u l t e e i l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e i n c u i m a t u r a l ’ a s s a s s i n i o d i u n a f i g u r a c h e h a i n c a r n a t o u n a s t a g i o n e d i r e a l e c a m b i a m e n t o , i n u n a R e g i o n e S i c i l i a n a c h e v o l e v a c o n “ c a r t e i n r e g o l a ” e c o n u n a p r o i e z i o n e s e m p r e p i ù n a z i o n a l e . N e p a r l e r e m o i l 5 f e b b r a i o , a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i n s i e m e a l l ’ a u t o r e , c o n F i o r e n z a S a r z a n i n i , G i o v a n n i S a l v i e R o s y B i n d i " . C o s ì i n u n a n o t a P e p p e P r o v e n z a n o , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e a n t i m a f i a e d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d .