R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p r e s e n t i a m o l a R e l a z i o n e d i m i n o r a n z a d e l 1 9 7 6 , r e d a t t a d a P i o L a T o r r e i n s i e m e a l g i u d i c e C e s a r e T e r r a n o v a . Q u e s t o d o c u m e n t o , r i c o n o s c i u t o p e r i l s u o v a l o r e s t o r i c o , p o l i t i c o e g i u d i z i a r i o , d e n u n c i a v a i l r a p p o r t o t r a s i s t e m a m a f i o s o e a p p a r a t o s t a t a l e e p o l i t i c o , c r i t i c a n d o l e o m i s s i o n i d e l l a R e l a z i o n e d i m a g g i o r a n z a " . C o s ì C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a , a l c o n v e g n o ' 1 9 7 6 – 2 0 2 6 : 5 0 a n n i d a l l a r e l a z i o n e c h e h a c a m b i a t o l ’ a n t i m a f i a ' . " L a r e l a z i o n e c o n t e n e v a a n c h e l e p r e m e s s e d e l l a p r o p o s t a d i l e g g e s u l r e a t o d i a s s o c i a z i o n e m a f i o s a , a p p r o v a t a n e l 1 9 8 2 c o m e L e g g e R o g n o n i - L a T o r r e , p i e t r a m i l i a r e d e l l ’ a n t i m a f i a i t a l i a n a , m o d e l l o a n c h e p e r l e g i s l a z i o n i s t r a n i e r e . R e s t a p e r n o i f o n t e d i i s p i r a z i o n e n o n s o l o p e r p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e l e g i s l a t i v e d i c o n t r a s t o a l l a m a f i a , m a a n c h e p e r r i c h i a m a r e i l G o v e r n o a l l e s u e r e s p o n s a b i l i t à , d i f r o n t e a u n c o n t e s t o i n c u i c o n t r o l l i e s t r u m e n t i d i p r e v e n z i o n e r i s c h i a n o d i e s s e r e i n d e b o l i t i " . " I l n o s t r o i m p e g n o p a r l a m e n t a r e e a m m i n i s t r a t i v o m i r a a g a r a n t i r e a t u t t e e a t u t t i l e l i b e r t à f o n d a m e n t a l i , a r e n d e r e i l P a e s e p i ù g i u s t o , s i c u r o e l i b e r o d a l l o s f r u t t a m e n t o , s p e c i a l m e n t e n e l l e a r e e d i m a g g i o r e f r a g i l i t à d o v e l e m a f i e c e r c a n o d i s o s t i t u i r s i a l l o S t a t o . L a l e z i o n e d i P i o L a T o r r e r i m a n e o g g i p i ù v i v a e n e c e s s a r i a c h e m a i " .