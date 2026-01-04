C a r a c a s , 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l l e a d e r v e n e z u e l a n o N i c o l a s M a d u r o è s t a t o c o n d o t t o n e l p e n i t e n z i a r i o s t a t u n i t e n s e d i B r o o k l y n d o p o e s s e r e s t a t o t r a s p o r t a t o i n e l i c o t t e r o a M a n h a t t a n . L o r i p o r t a l a C n n d i f f o n d e n d o i m m a g i n i d e l t r a s f e r i m e n t o d i M a d u r o i n c a r c e r e s c o r t a t o d a v e i c o l i d e l l a p o l i z i a . L a C a s a B i a n c a h a c o n d i v i s o s u ' X ' u n v i d e o c h e m o s t r a i l l e a d e r v e n e z u e l a n o i n m a n e t t e m e n t r e c a m m i n a s u u n t a p p e t o d o v e a p p a r e l a s c r i t t a ' D e a N y ' s c o r t a t o d a d u e a g e n t i d e l l a D e l t a F o r c e . L a d i d a s c a l i a r e c i t a ' ' P e r p w a l k e d ' ' , t e r m i n e g e r g a l e i n g l e s e c h e d e s c r i v e l a p r a t i c a d e l l a p o l i z i a d i s c o r t a r e u n s o s p e t t a t o a r r e s t a t o ( " p e r p " è u n ' a b b r e v i a z i o n e d i p e r p e t r a t o r , l ' a u t o r e d i u n r e a t o ) d a v a n t i a g i o r n a l i s t i e f o t o g r a f i . L ' o b i e t t i v o è q u e l l o d i c r e a r e u n ' i m m a g i n e m e d i a t i c a d e l l a s u a c o l p e v o l e z z a p r i m a a n c o r a d i u n a c o n d a n n a . M a d u r o è v e s t i t o c o n u n a f e l p a n e r a , h a u n c a p p e l l o d i l a n a i n t e s t a e t i e n e t r a l e m a n i u n a b o t t i g l i e t t a d i a c q u a . Q u a n d o a r r i v a d a i g i o r n a l i s t i e d a i f o t o g r a f i a u g u r a l o r o ' ' B u o n a n n o ' ' e ' ' B u o n a s e r a ' ' . A l m e n o 4 0 p e r s o n e s a r e b b e r o m o r t e , t r a c i v i l i e m i l i t a r i , n e l l ' a t t a c c o s f e r r a t o d a g l i S t a t i U n i t i i n V e n e z u e l a e c h e h a p o r t a t o a l l a c a t t u r a d i M a d u r o e d e l l a m o g l i e . L o s c r i v e i l N e w Y o r k T i m e s c i t a n d o f o n t i v e n e z u e l a n e a u t o r e v o l i a c o n d i z i o n e d i a n o n i m a t o . L a C o r t e S u p r e m a d e l V e n e z u e l a h a o r d i n a t o a l l a v i c e p r e s i d e n t e D e l c y R o d r i g u e z d i a s s u m e r e a d i n t e r i m l a g u i d a d e l P a e s e d o p o c h e g l i S t a t i U n i t i h a n n o a r r e s t a t o M a d u r o e l o h a n n o p o r t a t o f u o r i d a l P a e s e . I n u n a n o t a d i f f u s a d a l l a C o r t e S u p r e m a s i l e g g e c h e R o d r i g u e z " a s s u m e r à e d e s e r c i t e r à , i n q u a l i t à d i f a c e n t e f u n z i o n i , t u t t i g l i a t t r i b u t i , i d o v e r i e i p o t e r i i n e r e n t i a l l a c a r i c a d i p r e s i d e n t e p e r g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à a m m i n i s t r a t i v a e l a d i f e s a g l o b a l e d e l l a n a z i o n e " . I g i u d i c i n o n h a n n o p e r ò d i c h i a r a t o M a d u r o d e f i n i t i v a m e n t e a s s e n t e d a l l ' i n c a r i c o , u n a s e n t e n z a c h e r i c h i e d e r e b b e l o s v o l g i m e n t o d e l l e e l e z i o n i e n t r o 3 0 g i o r n i . L a C i n a h a c h i e s t o a g l i S t a t i U n i t i d i r i l a s c i a r e M a d u r o i m m e d i a t a m e n t e . " L a C i n a c h i e d e a g l i S t a t i U n i t i d i g a r a n t i r e l a s i c u r e z z a p e r s o n a l e d e l p r e s i d e n t e N i c o l a s M a d u r o e d i s u a m o g l i e , d i r i l a s c i a r l i i m m e d i a t a m e n t e e d i s m e t t e r e d i r o v e s c i a r e i l g o v e r n o d e l V e n e z u e l a " , h a a f f e r m a t o i l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i c i n e s e i n u n a n o t a , d e f i n e n d o l ' a t t a c c o u n a " c h i a r a v i o l a z i o n e d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e " .