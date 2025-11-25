R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o d e l l ’ e v e n t i s t i c a p u ò e s s e r e c o n s i d e r a t o o r m a i u n s e t t o r e d ’ e c c e l l e n z a . S ì , è u n ’ i n d u s t r i a : q u e l l a d e g l i e v e n t i c h e r a p p r e s e n t a c e r t a m e n t e u n ’ e c c e l l e n z a d e l M a d e i n I t a l y , p e r l a s u a c a p a c i t à d i o r g a n i z z a r e , a t t r a r r e a t t e n z i o n e e s u s c i t a r e e m o z i o n e c o m e p o c h i a l t r i s a n n o f a r e " . C o s ì A d o l f o U r s o , m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , i n t e r v e n e n d o a l l a s e r a t a d e d i c a t a a l l a X X I I E d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l a s e r a t a c o n c l u s i v a d e l l a X X I I e d i z i o n e d e l B e a I t a l i a , a l l ’ A u d i t o r i u m P a r c o d e l l a M u s i c a d i R o m a . Q u e s t o - h a a g g i u n t o - " f a p a r t e d e l l ’ i d e n t i t à s t o r i c a e c u l t u r a l e d e l l ’ I t a l i a s i n d a q u a n d o , m i l l e n n i f a , s i o r g a n i z z a v a n o e v e n t i a R o m a e n e l l e c i t t à d e l l ’ I m p e r o , c o n i u g a n d o s p o r t , c u l t u r a e a r t e " . U r s o h a d e f i n i t o l ’ i n d u s t r i a d e g l i e v e n t i " u n p a l c o s c e n i c o d e l l a n o s t r a p e c u l i a r i t à n a z i o n a l e " , r i c o r d a n d o c h e l ’ I t a l i a " è i l P a e s e c o n i l p i ù g r a n d e n u m e r o d i l o c a l i t à e o p e r e r i c o n o s c i u t e c o m e p a t r i m o n i o d e l l ’ u m a n i t à " .