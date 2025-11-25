Roma, 21 nov.(Adnkronos) - "Quello delleventistica può essere considerato ormai un settore deccellenza. Sì, è unindustria: quella degli eventi che rappresenta certamente uneccellenza del Made in Italy, per la sua capacità di organizzare, attrarre attenzione e suscitare emozione come pochi altri sanno fare". Così Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo alla serata dedicata alla XXII Edizione del Bea Italia, alla serata conclusiva della XXII edizione del Bea Italia, allAuditorium Parco della Musica di Roma. Questo - ha aggiunto - "fa parte dellidentità storica e culturale dellItalia sin da quando, millenni fa, si organizzavano eventi a Roma e nelle città dellImpero, coniugando sport, cultura e arte". Urso ha definito lindustria degli eventi "un palcoscenico della nostra peculiarità nazionale", ricordando che lItalia "è il Paese con il più grande numero di località e opere riconosciute come patrimonio dellumanità".