M i l a n o , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - E ' s t a t a i n a u g u r a t a q u e s t a m a t t i n a l a n u o v a f e r r o v i a t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e . U n ’ o p e r a c o f i n a n z i a t a d a R e g i o n e L o m b a r d i a e r e a l i z z a t a d a F e r r o v i e n o r d , s o c i e t à d e l G r u p p o F n m . " I l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o - c o m m e n t a i l p r e s i d e n t e d i R e g i o n e L o m b a r d i a , A t t i l i o F o n t a n a - p o t e n z i a l a r e t e d i c o n n e s s i o n i i n L o m b a r d i a e m i g l i o r a u l t e r i o r m e n t e l ’ a c c e s s i b i l i t à a M a l p e n s a . C o m e R e g i o n e a b b i a m o f o r t e m e n t e c r e d u t o i n q u e s t o p r o g e t t o , d a u n l a t o s t a n z i a n d o r i s o r s e i m p o r t a n t i e d a l l ’ a l t r o a t t u a n d o u n l a v o r o p o l i t i c o - i s t i t u z i o n a l e c h e h a c o n s e n t i t o d i o t t e n e r e i f i n a n z i a m e n t i e i l s o s t e g n o a n c h e d a p a r t e d e l l ’ U n i o n e e u r o p e a , s e m p r e a t t e n t a a l t e m a a m b i e n t a l e . L ’ o p e r a h a u n a r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e , c o n s i d e r a n d o l ’ i n c i d e n z a s u i c o r r i d o i e u r o p e i , e d è u n e s e m p i o c o n c r e t o d e g l i i n v e s t i m e n t i i n c a m p o s u l l a m o b i l i t à s o s t e n i b i l e " . D a v e n e r d ì 2 3 g e n n a i o , l e c o r s e d e l M a l p e n s a E x p r e s s d i T r e n o r d i n p a r t e n z a d a M i l a n o C e n t r a l e a r r i v e r a n n o a G a l l a r a t e t r a n s i t a n d o d a i T e r m i n a l 1 e 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e d e f f e t t u e r a n n o l o s t e s s o t r a g i t t o n e l l a d i r e z i o n e o p p o s t a , p a r t e n d o d u n q u e d a G a l l a r a t e . C o n i l n u o v o c o l l e g a m e n t o , d a G a l l a r a t e s a r à p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e l ' a e r o p o r t o i n 8 m i n u t i - i l T e r m i n a l 2 - e i n 1 5 m i n u t i - i l T e r m i n a l 1 - ; o g g i l o s p o s t a m e n t o r i c h i e d e m e z z ’ o r a . G l i o r a r i e i d e t t a g l i d e l n u o v o s e r v i z i o s o n o p u b b l i c a t i s u i c a n a l i d i c o m u n i c a z i o n e d i T r e n o r d ( s i t o t r e n o r d . i t e a p p ) . A l l a c e r i m o n i a d i i n a u g u r a z i o n e d e l l a n u o v a t r a t t a f e r r o v i a r i a , c h e h a i n c l u s o u n v i a g g i o p r o v a c o n u n t r e n o s p e c i a l e d a l l a s t a z i o n e f e r r o v i a r i a M a l p e n s a T e r m i n a l 2 a l l a s t a z i o n e d i G a l l a r a t e , h a n n o p a r t e c i p a t o , t r a g l i a l t r i , g l i a s s e s s o r i d i R e g i o n e L o m b a r d i a F r a n c o L u c e n t e ( T r a s p o r t i e M o b i l i t à s o s t e n i b i l e ) e F r a n c e s c a C a r u s o ( C u l t u r a ) , I l v i c e c a p o d i g a b i n e t t o d e l c o m m i s s a r i o e u r o p e o p e r i T r a s p o r t i e p e r i l T u r i s m o P i e r p a o l o S e t t e m b r i , i l p r e s i d e n t e d i F n m A n d r e a G i b e l l i , i l c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F n m F u l v i o C a r a d o n n a , i l p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d P i e r A n t o n i o R o s s e t t i , l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T r e n o r d A n d r e a S e v e r i n i , l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S e a A r m a n d o B r u n i n i , i l p r e s i d e n t e d i S a l c S i m o n P i e t r o S a l i n i . I l v i c e m i n i s t r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i E d o a r d o R i x i h a i n v i a t o u n m e s s a g g i o . " I l p r o g e t t o , v o l u t o d a R e g i o n e L o m b a r d i a - e v i d e n z i a l ’ a s s e s s o r e L u c e n t e - p o t e n z i a i c o l l e g a m e n t i t r a M a l p e n s a e M i l a n o , v e r s o l a S v i z z e r a e i l P i e m o n t e . L a M a l p e n s a - G a l l a r a t e r e n d e l ’ a e r o p o r t o d i M a l p e n s a u n n o d o d i i n t e r s c a m b i o f o n d a m e n t a l e , u n a p o r t a d i i n g r e s s o p e r l ’ E u r o p a e i l m o n d o . G r a z i e a d u n o s f o r z o n o t e v o l e d i R e g i o n e , i n s i e m e a i p a r t n e r T r e n o r d e F e r r o v i e n o r d , m i g l i o r e r e m o a n c o r a d i p i ù i l s e r v i z i o f e r r o v i a r i o , c o n c o n n e s s i o n i p i ù a g e v o l i e v e l o c i e d e v i d e n t i b e n e f i c i p e r i l t r a s p o r t o p u b b l i c o . G r a z i e a l l ’ i n t e r s c a m b i o a G a l l a r a t e s a r à p o s s i b i l e c o n n e t t e r e i l t e r m i n a l T 2 c o n V a r e s e e i l C a n t o n e T i c i n o i n 1 5 m i n u t i i n m e n o r i s p e t t o a d o g g i , c o n n e t t e r e i l V e r b a n o s i a P i e m o n t e s e s i a L o m b a r d o c o n M a l p e n s a , m o l t i p l i c a r e l e r e l a z i o n i v e r s o M i l a n o e i s i t i d i M i n d e d e l l a F i e r a d i R h o . U n i m p e g n o t o t a l e v e r s o u n a m o b i l i t à e f f i c i e n t e e i n g r a d o d i r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e d e l l ’ u t e n z a , v i s t o c h e p e r l ’ a e r o p o r t o a b b i a m o g i à d e s t i n a t o 1 0 n u o v i ' C a r a v a g g i o ' , m o l t o p i ù c a p i e n t i e c o m o d i d e i p r e c e d e n t i M a l p e n s a E x p r e s s , c o n u n a p r i m a c l a s s e c o m p l e t a m e n t e d e d i c a t a a i v i a g g i a t o r i a e r o p o r t u a l i , g i à i n s e r v i z i o d a l l a p r i m a m e t à d e l 2 0 2 5 . U n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e , a n c h e i n v i s t a d e l l e i m m i n e n t i O l i m p i a d i M i l a n o - C o r t i n a " . I l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o a d o p p i o b i n a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e l a l i n e a R f i d e l S e m p i o n e h a u n a l u n g h e z z a d i 4 , 6 c h i l o m e t r i d i n u o v o t r a c c i a t o v e r s o G a l l a r a t e . I l r a c c o r d o d i 1 , 1 k m v e r s o C a s o r a t e S e m p i o n e s a r à a t t i v a t o i n u n a s e c o n d a f a s e . I l t e m p o d i p e r c o r r e n z a t r a i l T 2 e G a l l a r a t e è d i 8 m i n u t i . I l c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ i n t e r o p r o g e t t o p e r m e t t e r à l a c h i u s u r a d e l l ’ a n e l l o f e r r o v i a r i o i n t o r n o a M a l p e n s a e c o n s e n t i r à d i a m p l i a r e u l t e r i o r m e n t e i l b a c i n o d ’ u t e n z a d e l l ’ a e r o p o r t o , a t t r a v e r s o l a r i o r g a n i z z a z i o n e d e i s e r v i z i n e l q u a d r a n t e N o r d O v e s t d e l l a r e g i o n e . L ' i n t e r v e n t o , n e l s u o c o m p l e s s o , r a p p r e s e n t a i l c o m p l e t a m e n t o d e l l ’ a c c e s s i b i l i t à f e r r o v i a r i a d a N o r d a M a l p e n s a , e f a p a r t e , i n a m b i t o U e , d e l c o s i d d e t t o ' G l o b a l P r o j e c t ' M a l p e n s a T 1 – M a l p e n s a T 2 – l i n e a S e m p i o n e , d e l q u a l e è a t t i v o d a l 2 0 1 6 i l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i t e r m i n a l T 1 e T 2 . L a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t a o p e r a p e r m e t t e r à d u n q u e d i p o t e n z i a r e l e c o n n e s s i o n i d e l l ’ a e r o p o r t o , r e n d e n d o l e p i ù e f f i c a c i , r a p i d e e s o s t e n i b i l i . L ’ a e r o p o r t o p o t r à d i v e n t a r e c o s ì u n n o d o d i i n t e r s c a m b i o c o n s e r v i z i f e r r o v i a r i d i b r e v e e m e d i o r a g g i o , a d a l t a v e l o c i t à e t r a n s f r o n t a l i e r i . " C o n s o d d i s f a z i o n e - c o m m e n t a l ' a s s e s s o r e r e g i o n a l e a l l e I n f r a s t r u t t u r e e O p e r e p u b b l i c h e , C l a u d i a M a r i a T e r z i - v i e n e i n a u g u r a t a u n ’ a l t r a o p e r a o l i m p i c a n e i t e m p i p r e v i s t i : i l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d e l l ’ a e r o p o r t o d i M i l a n o M a l p e n s a e G a l l a r a t e , l u n g o l a l i n e a f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e . R e g i o n e L o m b a r d i a h a s u p p o r t a t o s i n d a l l ’ i n i z i o q u e s t o i n t e r v e n t o c o n u n f i n a n z i a m e n t o d i 9 8 m i l i o n i d i e u r o , d i c u i 1 1 m i l i o n i d a l P i a n o L o m b a r d i a , c o n s a p e v o l e d e l l a s u a i m p o r t a n z a s t r a t e g i c a n e l p o t e n z i a m e n t o d e l l a r e t e i n f r a s t r u t t u r a l e d e i t r a s p o r t i e u r o p e i . R e a l i z z a r e i l p r o l u n g a m e n t o d i u n n u o v o t r a c c i a t o f e r r o v i a r i o c o n s e n t i r à i n f a t t i d a s u b i t o l a c h i u s u r a d e l l ’ a n e l l o f e r r o v i a r i o s u l n o d o d i G a l l a r a t e c o n , i n p r o s p e t t i v a , l ’ i n t e r c o n n e s s i o n e d i r e t t a c o n l e d i r e t t r i c i d e l S e m p i o n e , d e l G o t t a r d o e d e l L u i n e s e , o v v e r o l a m e s s a i n r e t e e m a g g i o r c o m p e t i t i v i t à d e l l ’ a e r o p o r t o d i M a l p e n s a c o n i v a l i c h i a l p i n i , g a r a n t e n d o c o l l e g a m e n t i p i ù e f f i c i e n t i o l t r e c h e c o n M i l a n o c o n l a S v i z z e r a . U n a L o m b a r d i a s e m p r e p i ù s t r a t e g i c a e c e n t r a l e n e l l e c o n n e s s i o n i c o n i c o r r i d o i t r a n s e u r o p e i T e n - T " . " P e r i l m i o t e r r i t o r i o - s o t t o l i n e a l ' a s s e s s o r e C a r u s o - è u n a g i o r n a t a d a v v e r o d a r i c o r d a r e , d e n s a d i s i g n i f i c a t i . I l n u o v o c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o p o r t a b e n e f i c i t a n g i b i l i a l l a p r o v i n c i a d i V a r e s e e i n p a r t i c o l a r e a l l a m i a G a l l a r a t e , o r a c o n n e s s a a l l ’ a e r o p o r t o a t t r a v e r s o u n v i a g g i o a g e v o l e d i p o c h i m i n u t i , c h e i n v o g l i e r à m o l t i a l a s c i a r e l ’ a u t o i n g a r a g e p e r f a r e u n a s c e l t a d i s o s t e n i b i l i t à . S i a p r e u n n u o v o c a p i t o l o p e r l a m o b i l i t à l o c a l e e n o n s o l o , u n a n u o v a p a g i n a d i c u i e s s e r e f i e r i e o r g o g l i o s i " . L ’ i n a u g u r a z i o n e d e l n u o v o c o l l e g a m e n t o t r a l a s t a z i o n e d i M a l p e n s a T e r m i n a l 2 e l a L i n e a d e l S e m p i o n e " c o n s e n t e d i c o n n e t t e r e a n c o r a d i p i ù l a r e t e f e r r o v i a r i a l o m b a r d a c o n l ’ a e r o p o r t o , a m p l i a n d o l ’ o f f e r t a d i t r a s p o r t o i n t e r m o d a l e p e r p e r s o n e e m e r c i e m e t t e n d o l e b a s i p e r i l p r o s s i m o c o l l e g a m e n t o v e r s o l a S v i z z e r a - a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i F n m , A n d r e a G i b e l l i - . S i t r a t t a d i u n ’ o p e r a i n f r a s t r u t t u r a l e s t r a t e g i c a c h e r a p p r e s e n t a u n t a s s e l l o m o l t o i m p o r t a n t e i n u n ’ o t t i c a d i i n t e g r a z i o n e t r a i d i v e r s i s i s t e m i d i m o b i l i t à , c o n n o t e v o l i r i c a d u t e p o s i t i v e d a u n p u n t o d i v i s t a d e l l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d e c o n o m i c a " . " S i c o n c l u d e o g g i u n a t a p p a m o l t o i m p o r t a n t e d i u n p e r c o r s o i n i z i a t o a l c u n i a n n i f a c h e v a i n c o n t r o a l l e c r e s c e n t i e d i v e r s e d o m a n d e d i m o b i l i t à d e i c i t t a d i n i l o m b a r d i c o s ì c o m e d e l l e t a n t e p e r s o n e c h e a r r i v a n o s u l n o s t r o t e r r i t o r i o p e r r a g i o n i d i l a v o r o o d i t e m p o l i b e r o . C o m u n i t à d i v e r s e d i p e r s o n e c h e h a n n o o r a a d i s p o s i z i o n e n u o v e o p p o r t u n i t à d i c o n n e s s i o n e e r e l a z i o n e " , s o t t o l i n e a i l c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d i F n m F u l v i o C a r a d o n n a . " I n a u g u r i a m o l a n u o v a t r a t t a f e r r o v i a r i a a d i s t a n z a d i c i r c a t r e a n n i d a l l ’ a v v i o d e i l a v o r i , r i s p e t t a n d o t u t t e l e s c a d e n z e p r e v i s t e d a l c r o n o p r o g r a m m a e c o n s e g n a n d o l ’ o p e r a f i n i t a p e r l ’ i n i z i o d e g l i i m m i n e n t i G i o c h i O l i m p i c i . N o n p o s s o c h e r i n g r a z i a r e t u t t o i l p e r s o n a l e d i F e r r o v i e n o r d e d e l l e i m p r e s e c o i n v o l t e c h e h a n n o l a v o r a t o v e r a m e n t e c o n g r a n d e i m p e g n o e d e d i z i o n e p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o t r a g u a r d o " , a g g i u n g e P i e r A n t o n i o R o s s e t t i , p r e s i d e n t e d i F e r r o v i e n o r d . " O g g i p r e n d i a m o i n c o n s e g n a i l r i s u l t a t o d i q u e s t i a n n i d i l a v o r i : d o m a n i a l l e 5 . 2 4 i l n o s t r o p e r s o n a l e a v v i e r à d a G a l l a r a t e i l v i a g g i o d e l p r i m o t r e n o d i r e t t o a i d u e T e r m i n a l d i M a l p e n s a - r i m a r c a A n d r e a S e v e r i n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i T r e n o r d - . I l n u o v o c o l l e g a m e n t o v e l o c i z z a g l i s p o s t a m e n t i f r a G a l l a r a t e e l ’ a e r o p o r t o e a u m e n t a l e c o n n e s s i o n i d a V a r e s e , P o r t o C e r e s i o , i l L a g o M a g g i o r e . I l p r i m o b a n c o d i p r o v a s a r à l ’ e v e n t o o l i m p i c o : u n ’ o c c a s i o n e u n i c a p e r i l n o s t r o t e r r i t o r i o , i n c u i i l s i s t e m a d i m o b i l i t à g i o c a u n r u o l o f o n d a m e n t a l e . N e l 2 0 2 5 5 , 3 m i l i o n i d i p a s s e g g e r i h a n n o v i a g g i a t o s u M a l p e n s a E x p r e s s ; l ’ o b i e t t i v o f i n a l e è a c c r e s c e r e u l t e r i o r m e n t e l ’ u s o d e l t r e n o v e r s o l ’ a e r o p o r t o , p e r u n a m o b i l i t à s e m p r e p i ù s o s t e n i b i l e e i n t e g r a t a " . L ' a p e r t u r a d e l c o l l e g a m e n t o f e r r o v i a r i o t r a i l T e r m i n a l 2 d i M a l p e n s a e G a l l a r a t e , a g g i u n g e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i S e a , A r m a n d o B r u n i n i , " c o n t r i b u i s c e a l l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l l ’ a e r o p o r t o e n e r a f f o r z a l ’ i n t e g r a z i o n e c o n l a r e t e d i m o b i l i t à r e g i o n a l e , n a z i o n a l e e d e u r o p e a . L ’ i n f r a s t r u t t u r a , c h e s i i n n e s t a s u l l a l i n e a d e l S e m p i o n e , c o m p l e t a u n p e r c o r s o a v v i a t o c o n l a s t a z i o n e d e l T e r m i n a l 2 e a m p l i a i c o l l e g a m e n t i v e r s o N o r d , r a p p r e s e n t a n d o i l p r i m o p a s s o p e r i l f u t u r o p o t e n z i a m e n t o d e i s e r v i z i f e r r o v i a r i v e r s o M i l a n o e l a S v i z z e r a . M a l p e n s a c o n s o l i d a c o s ì i l p r o p r i o r u o l o d i c o r e a i r p o r t d e l l a r e t e T e n - T " . I l n u o v o t r a c c i a t o f e r r o v i a r i o è s t a t o r e a l i z z a t o a f f r o n t a n d o l e d i f f i c o l t à t e c n i c h e r a p p r e s e n t a t e d a l l o s v i l u p p o d e l t r a c c i a t o n e l s e d i m e d e l l ’ a r e a a e r o p o r t u a l e , l a p r e s e n z a d i g r a n d i i n f r a s t r u t t u r e v i a r i e c o m e l a S S 3 3 6 , S S 3 3 , S P 6 8 e i l c o l l e g a m e n t o a l l a r e t e f e r r o v i a r i a d e l S e m p i o n e s o t t o p a s s a n d o i l B i n a r i o R f i . P e r c o l l e g a r e i l T e r m i n a l 2 c o n l a s t a z i o n e d i G a l l a r a t e s o n o s t a t e q u i n d i c o s t r u i t e : 1 0 g a l l e r i e a r t i f i c i a l i p e r u n a l u n g h e z z a c o m p l e s s i v a d i 2 . 6 3 8 m e t r i ; u n a g a l l e r i a n a t u r a l e d i 3 8 5 m e t r i ; t r i n c e e f e r r o v i a r i e d i 1 . 6 1 5 m e t r i . I l n u o v o t r a c c i a t o i n c l u d e a n c h e q u a t t r o s o t t o p a s s i , t r e s o v r a p p a s s i , s e t t e u s c i t e d i s i c u r e z z a e i f a b b r i c a t i t e c n o l o g i c i , t r a c u i u n a s o t t o s t a z i o n e e l e t t r i c a i n c o r r i s p o n d e n z a d e l n u o v o b i v i o d i C a r d a n o . I n o l t r e , s o n o s t a t i c o m p l e t a t i i n u o v i i m p i a n t i d i s e g n a l a m e n t o , l a t r a z i o n e e l e t t r i c a e l ' a r m a m e n t o , o l t r e o p e r e d i s m a l t i m e n t o d e l l e a c q u e f e r r o v i a r i e e s t r a d a l i . L a z o n a f i n a l e d e l l a s t a z i o n e d e l T e r m i n a l 2 è s t a t a d e m o l i t a p a r z i a l m e n t e e p o i r i c o s t r u i t a p e r c o n s e n t i r e i l p r o s e g u i m e n t o d e l l ’ i n f r a s t r u t t u r a f e r r o v i a r i a v e r s o l a l i n e a d e l S e m p i o n e . C o m p l e s s i v a m e n t e , l ’ o p e r a h a r i c h i e s t o l ’ u t i l i z z o d i 1 7 7 . 0 0 0 m e t r i c u b i d i c a l c e s t r u z z o e 1 6 . 0 0 0 t o n n e l l a t e d i a c c i a i o . D u r a n t e l ’ e s e c u z i o n e d e i l a v o r i è s t a t o n e c e s s a r i o a n c h e m o d i f i c a r e l a v i a b i l i t à l o c a l e i n t e r f e r e n t e c o n l a n u o v a t r a t t a f e r r o v i a r i a . L a s t r a d a s t a t a l e S s 3 3 6 G a l l a r a t e s e è s t a t a d e v i a t a i n s e d e p r o v v i s o r i a e q u i n d i r i c o s t r u i t a ; l a s t r a d a s t a t a l e S S 3 3 d e l S e m p i o n e e l a s t r a d a p r o v i n c i a l e S p 6 8 s o n o s t a t e r i p o s i z i o n a t e s u n u o v a s e d e . I l t r a c c i a t o f e r r o v i a r i o , r e a l i z z a t o i n p a r t e i n s o t t e r r a n e o ( g a l l e r i a a r t i f i c i a l e e n a t u r a l e ) , i n p a r t e a c i e l o a p e r t o ( t r i n c e a ) , è s t a t o s t u d i a t o i n m o d o d a l i m i t a r e i l p i ù p o s s i b i l e l ’ i m p a t t o s u l t e r r i t o r i o . S o n o s t a t e a d o t t a t e d i v e r s e m i s u r e d i m i t i g a z i o n e e c o m p e n s a z i o n e a m b i e n t a l i c o n i n t e r v e n t i d i r e c u p e r o d e l l e a r e e f o r e s t a l i , a t t i v i t à p e r i l r i p r i s t i n o d e l l a b r u g h i e r a , o l t r e a l l a r e a l i z z a z i o n e d i d u e e c o d o t t i e d i d u e p a s s a g g i f a u n i s t i c i p e r a n i m a l i d i p i c c o l a e m e d i a t a g l i a .