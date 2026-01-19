( A d n k r o n o s ) - D o p o l a p r i m a i n t e r v i s t a s u A d n k r o n o s , c h e i l m e s e s c o r s o h a i n n e s c a t o u n a c c e s o d i b a t t i t o p u b b l i c o , c o n l ' u s c i t a d a " L i m e s " d i G i o r g i o A r f a r a s , F r a n z G u s t i n c i c h e d e l g e n e r a l e V i n c e n z o C a m p o r i n i , F e d e r i g o A r g e n t i e r i t i e n e a p r e c i s a r e l e r a g i o n i d e l l a s u a r o t t u r a e a r e p l i c a r e a l l e r i s p o s t e f o r n i t e i n t v e s u i g i o r n a l i d a l f o n d a t o r e e d i r e t t o r e L u c i o C a r a c c i o l o , n o n c h é a d a l c u n i c o m m e n t i . A l c e n t r o , n o n s o l o l a l i n e a e d i t o r i a l e s u l l a g u e r r a i n U c r a i n a , m a a n c h e o m i s s i o n i , s c e l t e s i m b o l i c h e e u n ’ a n o m a l i a m a i c h i a r i t a : l a p r e s e n z a , i n p r i m a p a g i n a , d i d u e “ c o r r i s p o n d e n t i d a l l ’ U c r a i n a ” d i c u i n o n e s i s t o n o c o n t r i b u t i r i n t r a c c i a b i l i . P r o f e s s o r e , d o p o l a s u a i n t e r v i s t a C a r a c c i o l o h a r i s p o s t o p u b b l i c a m e n t e . L e s u e s p i e g a z i o n i l a c o n v i n c o n o ? “ N o . S o n o r i s p o s t e p r e v e d i b i l i , g i à s e n t i t e . D i r e ‘ r a c c o n t i a m o l e c o s e c o m e s t a n n o , n o n c o m e v o r r e m m o c h e f o s s e r o ’ è u n o s l o g a n , n o n u n ’ a r g o m e n t a z i o n e . Q u i n o n s i t r a t t a d i d e s i d e r i , m a d i f a t t i : l a C r i m e a e i l D o n b a s s o n o a r e e c o n t e s e . R a c c o n t a r l e e c o l o r a r l e c o m e t e r r i t o r i o r u s s o , c o m e a v v e n u t o r i p e t u t a m e n t e s u l l e m a p p e d i L i m e s d a l 2 0 1 4 i n p o i , n o n è u n a d e s c r i z i o n e n e u t r a d e l l a r e a l t à , è u n a s c e l t a p o l i t i c a e s i m b o l i c a ” . L e i s o s t i e n e c h e l e p r o t e s t e u c r a i n e c o n t r o q u e l l e m a p p e f o s s e r o l e g i t t i m e . “ A s s o l u t a m e n t e s ì . D a l 2 0 1 4 l ’ a m b a s c i a t a u c r a i n a p r o t e s t a v a p e r c h é l a C r i m e a v e n i v a r a p p r e s e n t a t a c o m e R u s s i a . A v e v a n o r a g i o n e a l l o r a e h a n n o r a g i o n e o g g i , c o m e d i m o s t r a i l f a t t o c h e q u e l l a g u e r r a s i c o m b a t t e a n c o r a . S e n o n f o s s e r o t e r r i t o r i c o n t e s i , n o n a v r e b b e s e n s o i l n e g o z i a t o a l q u a l e a s s i s t i a m o q u o t i d i a n a m e n t e . N o n c ’ è s t a t a a l c u n a a b d i c a z i o n e a q u e i t e r r i t o r i , n é g i u r i d i c a n é p o l i t i c a : i n o l t r e , n e s s u n a d e l l e p o t e n z e f i r m a t a r i e ( U s a , R e g n o U n i t o e R u s s i a ) h a d i c h i a r a t o d e c a d u t o i l M e m o r a n d u m d i B u d a p e s t ’ d e l d i c e m b r e 1 9 9 4 , c h e g a r a n t i v a l ’ i n t e g r i t à t e r r i t o r i a l e u c r a i n a i n c a m b i o d e l l a s u a r i n u n c i a a l l o s t a t u s d i p o t e n z a n u c l e a r e ” . U n p u n t o c h e l e i c o n s i d e r a p a r t i c o l a r m e n t e g r a v e r i g u a r d a l ’ H o l o d o m o r . “ È u n o s p a r t i a c q u e . L ’ u s o , n e l 2 0 0 4 , d i u n t e s t o l e t t e r a r i o l e g g e r o e i r o n i c o p e r t r a t t a r e u n a t r a g e d i a s t o r i c a r i c o n o s c i u t a c o m e g e n o c i d i o – e r i c o n o s c i u t a u f f i c i a l m e n t e a n c h e d a l S e n a t o i t a l i a n o n e l 2 0 2 3 – è s t a t o u n o s g a r r o g r a v e . N e s s u n o h a m a i c h i e s t o c o n t o s e r i a m e n t e a C a r a c c i o l o d i q u e l l a s c e l t a . E r a s c h e r n o ? E r a s o t t o v a l u t a z i o n e ? N o n è m a i s t a t o c h i a r i t o ” . L e i s o s t i e n e c h e L i m e s , s u a l t r i t e a t r i , a b b i a m a n t e n u t o u n a p p r o c c i o e q u a n i m e . “ S u l M e d i o O r i e n t e , s u l l ’ A s i a , s u l l ’ A f r i c a , s u l l ’ A m e r i c a L a t i n a , p e r s i n o s u I s r a e l e i n u n a f a s e d r a m m a t i c a , L i m e s o s p i t a v o c i d i v e r s e e n o n t r a s p a r e n e s s u n a p r e g i u d i z i a l e . B a s t a g u a r d a r e i n u m e r i r e c e n t i . Q u e s t o n o n a c c a d e s u l l a R u s s i a e s u l l ’ U c r a i n a , e d è q u e s t o c h e r e n d e l a d e v i a z i o n e a n c o r a p i ù e v i d e n t e ” . I n q u e s t o c o n t e s t o l e i s o l l e v a u n a q u e s t i o n e n u o v a : i c o r r i s p o n d e n t i d a l l ’ U c r a i n a . “ S ì , e d è u n a q u e s t i o n e s e m p l i c e e f a t t u a l e . I n p r i m a p a g i n a d i L i m e s , d o v e c ’ e r a n o i n o s t r i n o m i e d o v e t u t t o r a s o n o i n d i c a t i v a r i p e r s o n a g g i o r m a i d e c e d u t i ( a i t r e c h e v o i g i à a v e v a t e c o n t a t o s i a g g i u n g o n o a n c h e G i a n d o m e n i c o P i c c o e G y u l a L . O r t u t a y , c h e " c o r r i s p o n d e v a " d a l l ' U n g h e r i a ) , c o m p a i o n o d u e f i g u r e i n d i c a t e c o m e ‘ c o r r i s p o n d e n t i d a l l ’ U c r a i n a ’ , L e o n i d F i n b e r g e M i r o s l a v P o p o v i c . E p p u r e , d o p o v e r i f i c h e i n c r o c i a t e s u n u m e r i d e d i c a t i a l l a g u e r r a r u s s o - u c r a i n a e s u l l ’ U c r a i n a s t e s s a , n o n r i s u l t a n o l o r o a r t i c o l i , a n a l i s i , r e p o r t a g e . L a d o m a n d a è l e g i t t i m a : e s i s t o n o ? S c r i v o n o ? V e n g o n o i n t e r p e l l a t i ? O s o n o n o m i p u r a m e n t e o r n a m e n t a l i ? P e r g i u n t a , e s i s t e d a a n n i ( m a n o n d a l l ’ i n i z i o ) n i e n t e m e n o c h e u n ‘ c o o r d i n a t o r e R u s s i e ’ , a l p l u r a l e , u n t e r m i n e s u r r e a l e c h e n o n s i s e n t i v a d a i t e m p i d e l l ’ i m p e r o z a r i s t a ” . E ' u n p r o b l e m a d i c h i a r a r e c o l l a b o r a t o r i c h e n o n c o l l a b o r a n o ? “ S e t u d i r e d i a v e r e c o r r i s p o n d e n t i s u l c a m p o e p o i n o n n e e m e r g e a l c u n a v o c e , s i c r e a u n p r o b l e m a d i t r a s p a r e n z a e d i t o r i a l e . S o p r a t t u t t o s e h a i f a t t o d o m a n d a p e r e s s e r e c l a s s i f i c a t o c o m e r i v i s t a s c i e n t i f i c a . C o m e h a r i l e v a t o G r e g o r y A l e g i , d o c e n t e d i S t o r i a a l l a L u i s s , L i m e s è n e l l ' e l e n c o d e l l e p u b b l i c a z i o n i s c i e n t i f i c h e c e r t i f i c a t e d a l l ' A n v u r , l ' a g e n z i a p u b b l i c a c h e t r a l e a l t r e c o s e v a l u t a s e l e r i v i s t e r i s p e t t a n o d e t e r m i n a t i c r i t e r i e r e q u i s i t i ( e , a q u a n t o a f f e r m a A l e g i , l a r i v i s t a d i r e t t a d a C a r a c c i o l o n o n l i r i s p e t t e r e b b e ) . S o p r a t t u t t o s u u n a g u e r r a c h e v i e n e c o n t i n u a m e n t e r a c c o n t a t a c o m e s e f o s s e u n a p a r t i t a t r a t i f o s e r i e . U n t e r m i n e - " t i f o " - c h e c o n s i d e r o g r a v e m e n t e f u o r v i a n t e ” . P e r c h é ? “ D i f e n d e r e l ’ U c r a i n a n o n è “ t i f o ” . E r a “ t i f o ” a s c o l t a r e R a d i o L o n d r a d u r a n t e l a S e c o n d a g u e r r a m o n d i a l e ? E r a “ t i f o ” a u s p i c a r e e a p p r o v a r e l o s b a r c o i n S i c i l i a , i n N o r m a n d i a ? O p p u r e a u g u r a r s i l a c a d u t a d e l m u r o d i B e r l i n o e d e l l e d i t t a t u r e e s t e u r o p e e ? Q u i s i p a r l a d i a u t o d i f e s a , d i d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , d i C a r t a d e l l e N a z i o n i U n i t e . R i d u r r e t u t t o a u n a l o g i c a d a s t a d i o è u n e r r o r e c u l t u r a l e p r o f o n d o ” . L e i p a r l a d i u n a l e t t u r a d i s t o r t a a n c h e d e l l ’ a r t i c o l o 1 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e . “ L ’ a r t i c o l o 1 1 n o n d i c e s o l o ‘ l ’ I t a l i a r i p u d i a l a g u e r r a ’ . D i c e c h e r i p u d i a l a g u e r r a c o m e o f f e s a a l l a l i b e r t à d i a l t r i p o p o l i . E i n f a t t i r i c o n o s c e i l d i r i t t o a l l ’ a u t o d i f e s a d e l p o p o l o a g g r e d i t o , i n l i n e a c o n l a C a r t a d e l l ’ O n u . I g n o r a r e q u e s t o s i g n i f i c a t r a v i s a r e l a C o s t i t u z i o n e e i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ” . U n ’ a l t r a c r i t i c a r i g u a r d a i t i t o l i e i n u m e r i d i L i m e s s u l l a g u e r r a . “ T i t o l i c o m e ‘ S t i a m o p e r d e n d o l a g u e r r a ’ , ( c h e s a r e b b e a n c h e u n a b u o n a n o t i z i a s e s i r i c o n o s c e s s e d i a p p o g g i a r e l a R u s s i a ) , o ‘ F i n e d e l l a g u e r r a ’ n o n s o n o n e u t r a l i . P r e p a r a n o p s i c o l o g i c a m e n t e i l l e t t o r e a u n e s i t o , s u g g e r i s c o n o u n a c o n c l u s i o n e . N o n è a n a l i s i , è o r i e n t a m e n t o . E q u a n d o l o f a i s u u n c o n f l i t t o i n c o r s o , d e v i s a p e r e c h e s t a i p r e n d e n d o p o s i z i o n e ” . M a l a d o m a n d a c h e i n m o l t i h a n n o f a t t o è : p e r c h é l e v o s t r e d i m i s s i o n i e l e p r e s e d i d i s t a n z a a r r i v a n o s o l o o r a ? “ N o n a r r i v a n o s o l o o r a . M o l t i s e n e e r a n o a c c o r t i p r i m a . M a q u a n d o c ’ è d i m e z z o u n ’ a m i c i z i a , u n a s t o r i a c o m u n e , s i t e n d e a c o n s u m a r e o g n i p o s s i b i l i t à d i c o n f r o n t o p r i m a d i u s c i r e a l l o s c o p e r t o . È q u e l l o c h e h o f a t t o a n c h ’ i o . I n o l t r e , m i r i s u l t a c h e a l m e n o a l t r i t r e e s p o n e n t i d e i d u e o r g a n i e d i t o r i a l i a b b i a n o i n t e n z i o n i a n a l o g h e ” . I n s i n t e s i , q u a l è i l p u n t o c e n t r a l e d e l l a s u a c r i t i c a ? “ È m o l t o s e m p l i c e : L i m e s h a m a n t e n u t o l a s u a q u a l i t à e i l s u o e q u i l i b r i o o r i g i n a r i o v u n q u e , t r a n n e c h e s u R u s s i a e U c r a i n a . L ì s i è v e r i f i c a t o , d a d u e d e c e n n i , u n a t t e g g i a m e n t o s i s t e m a t i c a m e n t e s b i l a n c i a t o . L e d i c h i a r a z i o n i d i s o l i d a r i e t à p r o v e n i e n t i d a a m b i e n t i c u l t u r a l i r u s s i l o c o n f e r m a n o . N o n è u n ’ a c c u s a i d e o l o g i c a , è u n a c o n s t a t a z i o n e ” . ( d i G i o r g i o R u t e l l i )