( A d n k r o n o s ) - S e c o n d o l a f o n t e , i l f i g l i o d e l l ' e x l e a d e r l i b i c o M u a m m a r G h e d d a f i , è m o r t o d o p o c h e g l i a g g r e s s o r i g l i a v e v a n o s p a r a t o n e l g i a r d i n o d e l l a s u a a b i t a z i o n e , d i l e g u a n d o s i s u b i t o d o p o l ' a t t a c c o . D i " a s s a s s i n i o " h a p a r l a t o a n c h e l ' e m i t t e n t e t e l e v i s i v a s a u d i t a " A l - H a d a t h " , c i t a n d o u n a f o n t e v i c i n a a l l a f a m i g l i a d i S e i f a l - I s l a m G h e d d a f i , c h e h a s o t t o l i n e a t o i l c o i n v o l g i m e n t o d e i q u a t t r o u o m i n i n e l l ' o m i c i d i o . A l J a z e e r a h a r i f e r i t o , i n v e c e , c h e " l a s u a m o r t e è a v v e n u t a i n c i r c o s t a n z e m i s t e r i o s e " .