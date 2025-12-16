R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' a n a l i s i a 9 6 s e t t i m a n e d e l l o s t u d i o A s c 4 f i r s t h a m o s t r a t o c h e i p a z i e n t i d i n u o v a d i a g n o s i c o n l e u c e m i a m i e l o i d e c r o n i c a i n f a s e c r o n i c a ( L m c - c p ) t r a t t a t i c o n a s c i m i n i b , p r i m o i n i b i t o r e S t a m p , h a n n o m e n o e f f e t t i c o l l a t e r a l i , u n a m i g l i o r e q u a l i t à d i v i t a e u n a e f f i c a c i a s u p e r i o r e r i s p e t t o a l l e t e r a p i e d i p r i m a l i n e a a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i . U n r i s u l t a t o i m p o r t a n t e , e m e r s o a n c h e d a l l a v a l u t a z i o n e d e i P r o s ( P a t i e n t - R e p o r t e d O u t c o m e s ) , q u e s t i o n a r i c o m p i l a t i d a i p a z i e n t i c h e h a n n o p e r m e s s o d i m i s u r a r e l a q u a l i t à d i v i t a n e l l ’ a m b i t o d e l l o s t u d i o A s c 4 f i r s t . I d a t i s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i n o c c a s i o n e d e l c o n g r e s s o d e l l a s o c i e t à a m e r i c a n a d i e m a t o l o g i a , A S H , c h e s i è s v o l t o r e c e n t e m e n t e a O r l a n d o ( F l o r i d a ) . " I n I t a l i a l a l e u c e m i a m i e l o i d e c r o n i c a c o l p i s c e c i r c a 9 m i l a p e r s o n e e v i e n e d i s o l i t o d i a g n o s t i c a t a c a s u a l m e n t e a t t r a v e r s o l ’ e s a m e d e l s a n g u e i n p a z i e n t i t r a i 5 0 e i 6 0 a n n i c h e n o n p r e s e n t a n o s i n t o m i p a r t i c o l a r m e n t e e v i d e n t i – s p i e g a F a b i o E f f i c a c e , R e s p o n s a b i l e d e l l a H e a l t h O u t c o m e s R e s e a r c h U n i t e C h a i r d e l W o r k i n g P a r t y Q u a l i t y o f L i f e ( Q o L ) d e l l a F o n d a z i o n e G i m e m a – I l t e r m i n e ‘ c r o n i c a ’ i n d i c a l a p o s s i b i l i t à d i u n a c o n v i v e n z a d i l u n g o p e r i o d o c o n l a m a l a t t i a , r e s a p o s s i b i l e g r a z i e a t e r a p i e t a r g e t m o l t o e f f i c a c i . G l i i n i b i t o r i d e l l a t i r o s i n - c h i n a s i ( T k i ) s o n o i f a r m a c i c h e h a n n o a u m e n t a t o l a s o p r a v v i v e n z a , m a c h e p o s s o n o d e t e r m i n a r e e f f e t t i c o l l a t e r a l i p e r s i s t e n t i n e l t e m p o , c o m e f a t i g u e , d i s t u r b i g a s t r o i n t e s t i n a l i , m a l d i t e s t a o r e a z i o n i c u t a n e e . ” N e l t r a t t a m e n t o c r o n i c o a l u n g o t e r m i n e , a n c h e e v e n t i a v v e r s i d i g r a d o l i e v e p o s s o n o i n f l u i r e m o l t o n e g a t i v a m e n t e s u l l a q u a l i t à d i v i t a , c o n c o n s e g u e n t e r i d u z i o n e d e l l ’ a d e r e n z a a l l a t e r a p i a e p o s s i b i l i r i p e r c u s s i o n i n e g a t i v e s u g l i e s i t i c l i n i c i . P e r q u e s t o , d i v e n t a f o n d a m e n t a l e v a l u t a r e a t t e n t a m e n t e n o n s o l o l ’ e f f i c a c i a c l i n i c a , m a a n c h e l ’ i m p a t t o d e l t r a t t a m e n t o s u l l a v i t a q u o t i d i a n a d e i p a z i e n t i . L ’ u t i l i z z o d e i P r o s n e l l o s t u d i o A s c 4 f i r s t h a m o s t r a t o c h e a s c i m i n i b è a s s o c i a t o a d u n m i g l i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a e a d u n a r i d u z i o n e d e l b u r d e n d e i s i n t o m i r i s p e t t o a i T k i s e l e z i o n a t i d a g l i s p e r i m e n t a t o r i : “ I n t e g r a r e i n m o d o s i s t e m a t i c o q u e s t i s t r u m e n t i v a l i d a t i c h e c i p e r m e t t o n o d i a s c o l t a r e i l v i s s u t o d e i p a z i e n t i è e s s e n z i a l e p e r c o m p r e n d e r e l ’ i m p a t t o r e a l e d e i t r a t t a m e n t i e i n t e r v e n i r e p r e c o c e m e n t e – c o n t i n u a E f f i c a c e – . I l l o r o i n s e r i m e n t o n e l l a p r a t i c a c l i n i c a p e r m e t t e n o n s o l o d i m i g l i o r a r e i l b e n e s s e r e q u o t i d i a n o m a a n c h e d i s o s t e n e r e l ’ a d e r e n z a t e r a p e u t i c a , c h e n e l l a l e u c e m i a m i e l o i d e c r o n i c a è u n p r e r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b i l e p e r o t t e n e r e r i s p o s t e m o l e c o l a r i o t t i m a l i e d u r a t u r e . S a r e b b e a u s p i c a b i l e u n f o l l o w - u p p i ù l u n g o d i q u e s t e v a l u t a z i o n i , i n g r a d o d i m o s t r a r e i l b e n e f i c i o a l u n g o t e r m i n e s u l l a q u a l i t à d i v i t a . L a C o m m i s s i o n e E u r o p e a ( C e ) i l 1 7 N o v e m b r e 2 0 2 5 h a a p p r o v a t o l ’ e s t e n s i o n e d e l l ’ i n d i c a z i o n e d i a s c i m i n i b p e r i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i a d u l t i c o n l e u c e m i a m i e l o i d e c r o n i c a i n f a s e c r o n i c a s i a n e i p a z i e n t i d i n u o v a d i a g n o s i c h e i n q u e l l i p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i c o n u n T k i . A s c i m i n i b p o t r à o f f r i r e i l r a g g i u n g i m e n t o d i r i s p o s t e m o l e c o l a r i o t t i m a l i , u n b u o n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à e p o t e n z i a l m e n t e a n c h e u n a m i g l i o r e q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . ” A s c i m i n i b c o s t i t u i s c e o g g i u n a d e l l e i n n o v a z i o n i p i ù i m p o r t a n t i p e r i p a z i e n t i c o n l e u c e m i a m i e l o i d e c r o n i c a . I n I t a l i a q u e s t o f a r m a c o è r i m b o r s a t o a l m o m e n t o s o l o p e r i l t r a t t a m e n t o d i p a z i e n t i a d u l t i c o n L m c - c p p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i c o n d u e o p i ù T k i s , “ A s c i m i n i b p r e s e n t a u n m e c c a n i s m o d ’ a z i o n e m i r a t o e u n p r o f i l o d i t o l l e r a b i l i t à p a r t i c o l a r m e n t e f a v o r e v o l e c h e l o r e n d o n o u n a s c e l t a v a l i d a n e l p a n o r a m a d e l l e t e r a p i e a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i p e r q u e s t i p a z i e n t i – c o n c l u d e F a b i o E f f i c a c e – . I d a t i p r e s e n t a t i a l C o n g r e s s o A s h n o n r i g u a r d a n o s o l o l a r i d u z i o n e d i s i n t o m i c o m e f a t i g u e , r a s h o c e f a l e a , m a a n c h e d i m e n s i o n i p i ù a m p i e , c o m e f u n z i o n i f i s i c h e e c o g n i t i v e , a t t i v i t à s o c i a l i e c a p a c i t à d i c o n d u r r e u n a v i t a q u o t i d i a n a n o r m a l e . S o n o e l e m e n t i d e t e r m i n a n t i : u n a b u o n a t o l l e r a b i l i t à f a v o r i s c e l ’ a d e r e n z a , l i m i t a l a n e c e s s i t à d i c a m b i d i t e r a p i a , e p u ò p e r m e t t e r e i l r a g g i u n g i m e n t o d i r i s p o s t e o t t i m a l i a u m e n t a n d o l e p r o b a b i l i t à d i r a g g i u n g e r e u n a f u t u r a s o s p e n s i o n e d e l t r a t t a m e n t o . S a r à m o l t o i m p o r t a n t e c o n t i n u a r e a d a c c u m u l a r e d a t i s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i c o n q u e s t a m a l a t t i a p e r r i s p o n d e r e m e g l i o a i l o r o b i s o g n i e f a r e s c e l t e t e r a p e u t i c h e s e m p r e p i ù i n f o r m a t e ” .