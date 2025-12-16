R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e , i n t e r v e n i r e p r e c o c e m e n t e e c o s t r u i r e u n a r e t e s o c i o s a n i t a r i a c a p a c e d i p r e n d e r s i r e a l m e n t e c u r a d e l l e p e r s o n e . E ' i l m e s s a g g i o l a n c i a t o d a R o d o l f o L e n a , c o n s i g l i e r e r e g i o n a l e e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à e P o l i t i c h e s o c i a l i d e l l a R e g i o n e L a z i o , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e s u i d i s t u r b i a l i m e n t a r i ' G u s t i a m o i n s i e m e l a v i t a ' , p r e s s o l a s e d e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l L a z i o . " Q u a n d o s i p a r l a d i n u t r i z i o n e s i p a r l a d i p r o b l e m i f i s i c i , p s i c o l o g i c i e r e l a z i o n a l i c h e i n c i d o n o p r o f o n d a m e n t e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " . S e c o n d o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à , l a r i s p o s t a d e v e e s s e r e s i s t e m i c a : " S e r v e u n a p r e s a i n c a r i c o v e r a , u n a r e t e a 3 6 0 g r a d i , c a p a c e d i i n t e r v e n i r e p r i m a c h e u n d i s t u r b o s i t r a s f o r m i i n u n a p a t o l o g i a " . L e n a h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a p r e v e n z i o n e r a p p r e s e n t i n o n s o l o u n a s c e l t a s a n i t a r i a , m a a n c h e s o c i a l e e d e c o n o m i c a : " I n t e r v e n i r e p r i m a s i g n i f i c a m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e e r i d u r r e i c o s t i p e r i l s i s t e m a s a n i t a r i o r e g i o n a l e . M a s o p r a t t u t t o v u o l d i r e a i u t a r e l e p e r s o n e a s e n t i r s i a p r o p r i o a g i o c o n i l p r o p r i o c o r p o , a c o s t r u i r e r e l a z i o n i s a n e , a v i v e r e s e n z a s t i g m a " . U n p a s s a g g i o p a r t i c o l a r m e n t e s e n t i t o è s t a t o d e d i c a t o a i g i o v a n i e a g l i e f f e t t i l a s c i a t i d a l l a p a n d e m i a : " I n o s t r i r a g a z z i h a n n o v i s s u t o u n p e r i o d o d r a m m a t i c o d u r a n t e i l C o v i d , c h i u s i i n c a s a , p r i v a t i d e l c o n f r o n t o r e a l e , s o s t i t u i t o s p e s s o s o l o d a q u e l l o v i r t u a l e . Q u e s t o h a a g g r a v a t o f r a g i l i t à p r o f o n d e , s o p r a t t u t t o t r a l e r a g a z z e " . L e n a h a r i c h i a m a t o e s p e r i e n z e d i r e t t e m a t u r a t e s u l t e r r i t o r i o , p a r l a n d o d i " s i t u a z i o n i d r a m m a t i c h e , c o n n u m e r o s i t e n t a t i v i d i s u i c i d i o t r a g i o v a n i s s i m e " , a d i m o s t r a z i o n e d e l l ' u r g e n z a d i a f f r o n t a r e i l t e m a s e n z a r e t i c e n z e . " P a r l a r e d i q u e s t i t e m i , d i s c u t e r n e a p e r t a m e n t e e f a r l o i n s i e m e a l l e i s t i t u z i o n i è f o n d a m e n t a l e " , h a a g g i u n t o , r i n g r a z i a n d o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e p e r l a s e n s i b i l i t à d i m o s t r a t a . " Q u a n d o s i p a r l a d i s a l u t e , s o c i a l e , i n t e g r a z i o n e e p r e v e n z i o n e , i l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e v e e s s e r e u n i t o , a l d i l à d e l l e a p p a r t e n e n z e p o l i t i c h e " , h a c o n c l u s o .