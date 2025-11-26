R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I o p a d r e d e l ‘ R o s a t e l l u m ’ ? “ D i f e n d o i l p e r c o r s o c h e a b b i a m o f a t t o , i n a u l a n e l 2 0 1 7 c i f u u n t r a d i m e n t o d i u n p e z z o d e l P d e d e l M 5 S a c a u s a d e l q u a l e a b b i a m o r i p i e g a t o s u l s i s t e m a m i s t o . I o , p e r ò s o n o p e r i l p r o p o r z i o n a l e , c h e è i l s i s t e m a m i g l i o r e . C h e v o t o d o a l m i o R o s a t e l l u m ? U n o t t o ” . L o d i c e a R a i R a d i o 1 , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , i l p a r l a m e n t a r e d i A z i o n e E t t o r e R o s a t o , i n t e r v i s t a t o d a G i o r g i o L a u r o .