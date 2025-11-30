M o n t e p u l c i a n o , 3 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C a r a G i o r g i a M e l o n i - a g g i u n g e - n o n è q u e l l o d i c a m b i a r e l e g g e e l e t t o r a l e m a d i c a m b i a r e i l t u o g o v e r n o e i l n o m e s u l l a s c h e d a n o n c i f a p a u r a p e r c h è n o n s i a m o i n g r a d o d i i n d i c a r e l a n o s t r a p r e m i e r s h i p m a p e r c h è q u e s t a r i f o r m a n a s c o n d e u n a v i s i o n e s o v v e r s i v a d a l l a C o s t i t u z i o n e i t a l i a n a , s i g n i f i c a c o n d u r r e u n a t t a c c o a l c a p o d e l l o S t a t o e d a q u i r i n n o v i a m o l a s o l i d a r i e t à a l p r e s i d e n t e S e r g i o M a t t a r e l l a " . L o d i c e D a r i o N a r d e l l a i n t e r v e n e n d o a ' C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a ' a M o n t e p u l c i a n o .