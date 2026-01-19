R o m a , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , m a r t e d ì 2 0 g e n n a i o a l l e o r e 1 0 p r e s s o l a s a l a s t a m p a d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i , + E u r o p a p r e s e n t a l a c a m p a g n a “ V o t o 1 6 ” p e r e s t e n d e r e i l d i r i t t o d i v o t o a t t i v o a i c i t t a d i n i e a l l e c i t t a d i n e c h e a b b i a n o c o m p i u t o i 1 6 a n n i d i e t à . “ S i t r a t t a d i u n a r i f o r m a c i r c o s c r i t t a e c h i a r a d e l l ’ a r t i c o l o 4 8 d e l l a C o s t i t u z i o n e c h e n o n m o d i f i c a g l i a l t r i r e q u i s i t i e l e t t o r a l i - s p i e g a i l s e g r e t a r i o d i P i ù E u r o p a R i c c a r d o M a g i - . N o n r i g u a r d a l ’ e l e t t o r a t o p a s s i v o , c h e r e s t a i n v a r i a t o , n é a l t e r a g l i e q u i l i b r i i s t i t u z i o n a l i . L ’ o b i e t t i v o è r e n d e r e e f f e t t i v o i l d i r i t t o d i v o t o a i 1 6 e n n i a p a r t i r e d a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 , c o m p l e t a n d o u n p e r c o r s o d i a m p l i a m e n t o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e d e m o c r a t i c a g i à a v v i a t o n e g l i u l t i m i a n n i , c o n l ’ a b b a s s a m e n t o d e l l ’ e t à d e l v o t o a 1 8 a n n i a n c h e p e r i l S e n a t o ” . “ R i c o n o s c e r e i l d i r i t t o d i v o t o a i 1 6 e n n i s i g n i f i c a d a r e v o c e a c h i g i à o g g i v i v e g l i e f f e t t i d e l l e d e c i s i o n i p u b b l i c h e e s a r à c h i a m a t o d o m a n i a s o s t e n e r n e i l c o s t o , s e n z a a v e r m a i p o t u t o p a r t e c i p a r e a l l e s c e l t e c h e l e h a n n o g e n e r a t e ” , d i c h i a r a F a b i o S i g n o r e t t a , s i n d a c o J o n a d i , m e m b r o d e l l a D i r e z i o n e + E u r o p a e c o o r d i n a t o r e d e l l a c a m p a g n a “ V o t o 1 6 ” . O l t r e a l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a , R i c c a r d o M a g i , e a S i g n o r e t t a , p a r t e c i p e r a n n o a l l a c o n f e r e n z a s t a m p a F l a v i o C o l e t t a , s t u d e n t e , S t e l l a P i s i , s t u d e n t e s s a , e V i t t o r i o S p a g n i , a n a l i s t a p e r “ I l P r o g r e s s i s t a ” .