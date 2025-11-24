R o m a , 2 4 n o v ( A d n k r o n o s ) - Q u e l l a s u l l a s t a b i l i t à " è u n a r i f l e s s i o n e c h e a b b i a m o f a t t o a n c h e c o n l e r i f o r m e i s t i t u z i o n a l i , c o n i l p r e m i e r a t o c h e a b b i a m o p r o p o s t o e c h e p o r t e r e m o a v a n t i . M a a l t e m p o s t e s s o c ' è a n c h e u n a r i f l e s s i o n e c h e v i e n e f a t t a s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e . N o n c i s o n o d o g m i , f a r e m o u n c o n f r o n t o s e r e n o p e r c h é c r e d i a m o c h e q u e s t a s t a b i l i t à s e r v a a l l a n a z i o n e " . E ' G i o v a n n i D o n z e l l i , a u r n e r e g i o n a l i c h i u s e d a p o c o , a r i l a n c i a r e s u l t e m a d e l l a r i f o r m a e l e t t o r a l e . I l r e s p o n s a b i l e O r g a n i z z a z i o n e d i F d I , c o m m e n t a n d o l ' e s i t o d e l v o t o i n V e n e t o , C a m p a n i a e P u g l i a , s p i e g a : " N o i v o r r e m m o l a s c i a r e q u e s t a s t a b i l i t à p o l i t i c a a p r e s c i n d e r e d a c h i v i n c e l e e l e z i o n i . S e l e d o v e s s e v i n c e r e i l c a m p o l a r g o s a r e m o p r o n t i a f a r e s e r e n a m e n t e o p p o s i z i o n e , s e d o v e s s i m o v i n c e r l e n o i s a r e m o p r o n t i e s e r e n i a c o n t i n u a r e a g o v e r n a r e l ' I t a l i a . M a c r e d i a m o c h e l ' i n s t a b i l i t à d e i g o v e r n i e d e l l e m a g g i o r a n z e c h e c a m b i a n o d u r a n t e l a l e g i s l a t u r a c o n t i n u a m e n t e n o n s e r v a a l l ' I t a l i a " . N e l l a m a g g i o r a n z a , M a t t e o S a l v i n i s i m o s t r a p i ù c a u t o : " O r a t e s t a a l l a l e g g e d i B i l a n c i o e a l l a s i c u r e z z a , p o i d e i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i d e i p a r i t i a v r e m o m o d o d i d i s c u t e r e " . M e n t r e è A n t o n i o T a j a n i a e n t r a r e n e l m e r i t o : " S u l l a l e g g e e l e t t o r a l e i o s o n o s e m p r e s t a t o f a v o r e v o l e a l p r o p o r z i o n a l e , a n c h e p e r c h é s o n o s e m p r e s t a t o e l e t t o a l P a r l a m e n t o e u r o p e o c o n i l p r o p o r z i o n a l e , u n p r o p o r z i o n a l e c o n r e g o l e s i m i l i a q u e l l e d e l l e e l e z i o n i d e l s i n d a c o o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e . P e r d a r e a n c h e p i ù r a p p r e s e n t a t i v i t à a i t e r r i t o r i , p e r c h é o g g i c o n i c o l l e g i i t e r r i t o r i h a n n o m e n o r a p p r e s e n t a t i v i t à " . ( s e g u e ) ( A d n k r o n o s ) - P e r i l v i c e p r e m i e r e l e a d e r d i F I , " m i p a r e c h e a n c h e n e l l ' o p p o s i z i o n e c ' è c h i s i a f a v o r e v o l e a q u e s t o , q u i n d i s i p o t r à a n d a r e a v a n t i e p r o c e d e r e i n q u e s t a d i r e z i o n e " . D a l l ' o p p o s i z i o n e , p e r ò , l a r i s p o s t a s u l l a r i f o r m a e l e t t o r a l e n o n è u n i t a r i a . " C o m e M 5 S s i a m o s e m p r e s t a t i c o n t r a r i a q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e . Q u a n d o u n o h a c o n s e n s o e m e r g e , a p r e s c i n d e r e d a l l a l e g g e e l e t t o r a l e . M a n o i s i a m o p e r c a m b i a r l a , s i a m o p e r i l p r o p o r z i o n a l e " , s p i e g a i l c a p o g r u p p o d e l M 5 S a l l a C a m e r a R i c c a r d o R i c c i a r d i . P i ù c a u t a E l l y S c h l e i n : " L a d e s t r a n o n h a f a t t o u n a p r o p o s t a , s e l a f a r à v a l u t e r e m o . M a s i p a r t e d a u n a p r e m e s s a p e g g i o r e : l a p a u r a d i p e r d e r e , p e r c h è c o n l a c o a l i z i o n e c h e a b b i a m o c o s t r u i t o , n e l 2 0 2 2 n o n s a r e b b e a n d a t a c o m e è a n d a t a - s p i e g a l a l e a d e r d e m - . L o d i c e a n c h e D o n z e l l i , s a n n o c h e i l l a v o r o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i o c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e p e r d e r e b b e r o . L ' a l t r a p r e m e s s a s b a g l i a t a è i l p r e m i e r a t o , u n a r i f o r m a c h e c o n t i n u e r e m o a c o n t r a s t a r e d u r a m e n t e " . P e r i l s i n d a c o d i N a p o l i e p r e s i d e n t e d e l l ' A n c i G a e t a n o M a n d r e d i , " n o n v e d o p e r c h è s i d e b b a c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e , M e l o n i h a u n a m a g g i o r a n z a s o l i d a . P e r i l c e n t r o s i n i s t r a i l t e m a r e a l e è c h e s e r v e u n o s f o r z o p e r u n a p r o p o s t a p o l i t i c a e p r o g r a m m a t i c a " . R i c c a r d o M a g i n o n h a d u b b i : " È c h i a r o c h e l ' e s i g e n z a i n c o n f e s s a b i l e è q u e l l a d i s c o n g i u r a r e l a p o s s i b i l e s c o n f i t t a d e l c e n t r o d e s t r a m a s c h e r a t a c o n l a n e c e s s i t à d i d a r e s t a b i l i t à a l P a e s e p r o p r i o m e n t r e M e l o n i r i v e n d i c a d i e s s e r e a l l a g u i d a d i u n o d e i p i ù l o n g e v i g o v e r n o d e l l a s t o r i a d e l l a R e p u b b l i c a - d i c e i l s e g r e t a r i o d i + E u r o p a - . L ' u n i c a e s i g e n z a d i u n a n u o v a l e g g e e l e t t o r a l e d o v r e b b e e s s e r e q u e l l a d i r i d a r e p e s o e v a l o r e a l v o t o d e i c i t t a d i n i m a l a d e s t r a i n t e n d e p r o p o r c i u n a l e g g e i n c u i i c i t t a d i n i d e c i d e r a n n o a n c o r a m e n o d i q u a n t i f a n n o o g g i c o n i l R o s a t e l l u m " . E s e c o n d o M a t t e o R e n z i , " i r i s u l t a t i d i C a m p a n i a e P u g l i a , d o p o l a T o s c a n a , d i c o n o c h e l ’ a l t e r n a t i v a c ’ è , d a C a s a R i f o r m i s t a f i n o a l l a s i n i s t r a . E q u e s t a a l t e r n a t i v a , q u a n d o è u n i t a , v i n c e . D a d o m a t t i n a G i o r g i a M e l o n i p r o v e r à a c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e . P e r c h é c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e l e i a P a l a z z o C h i g i n o n c i r i m e t t e p i ù p i e d e " .