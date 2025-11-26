R o m a , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l l a l e g g e e l e t t o r a l e s i a m o a l l a s o l i t a d e s t r a , q u a n d o p e n s a n o d i p e r d e r e v o g l i o n o c a m b i a r e l e r e g o l e d e l g i o c o . A l l ’ i m p r o v v i s o , d o p o q u e s t e r e g i o n a l i c h e h a n n o s e g n a t o l a d i s f a t t a d e l l a d e s t r a p e n s a n o d i p o t e r r e s t a r e a g a l l a c a m b i a n d o l a l e g g e e l e t t o r a l e " . L o h a d e t t o i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d a l S e n a t o , a i m i c r o f o n i d i R a i N e w s 2 4 . " E ’ n e c e s s a r i o c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e ? A m e q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e n o n è m a i p i a c i u t a s e m p l i c e m e n t e p e r c h é n o n c o n s e n t e l a s c e l t a d i r e t t a d e g l i e l e t t i , m a u n a c o s a è a v e r e d e l l e m o d i f i c h e d a p r o p o r r e , u n ’ a l t r a è v o l e r e c a m b i a r e l ’ i m p i a n t o d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e p e r c h é s i h a p a u r a d i p e r d e r e l e e l e z i o n i , c o m e v u o l e f a r e l a d e s t r a . E q u i n d i c i d i c a n o e s a t t a m e n t e c o s a i n t e n d o n o f a r e , n o n s i p u ò c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e o g n i v o l t a c h e s i p e n s a d i p e r d e r e . L o f e c e C a l d e r o l i e i l r i s u l t a t o l o r i c o r d i a m o t u t t i , c o n i l P o r c e l l u m c h e h a f a t t o d i s a s t r i e h a p r o d o t t o l ’ a n t i p o l i t i c a i n I t a l i a . I n v e c e d i o c c u p a r s i d i l e g g e e l e t t o r a l e c o n s i g l i o l o r o d i p r e o c c u p a r s i d e l P a e s e e d i m i g l i o r a r e h a n p e s s i m a m a n o v r a d i b i l a n c i o " .