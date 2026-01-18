R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " M e t t e t r i s t e z z a p a r l a r e d i l e g g e e l e t t o r a l e m e n t r e i l m o n d o è s o t t o s o p r a . E t u t t a v i a è a s s a i p r o b a b i l e c h e l a p o l i t i c a i t a l i a n a s p o s t e r à l e s u e t r u p p e ( m e t a f o r i c h e , p e r f o r t u n a ) s u l l a t r i n c e a d e l l a r e g o l e c h e d o v r a n n o e s s e r e a d o t t a t e i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . A r g o m e n t o a s s a i m e n o a p p a s s i o n a n t e d e l l e s o r t i d e l p i a n e t a , a d i r p o c o . M a c h e a s u o m o d o v i e n e c o n s i d e r a t o c r u c i a l e p e r i l d e s t i n o d e l n o s t r o s i s t e m a d i g o v e r n o . L e a v v i s a g l i e c i s o n o t u t t e . E ’ d a u n p o ’ i n f a t t i c h e l a m a g g i o r a n z a r a g i o n a a b a s s a v o c e s u l l ’ i d e a d i u n c a m b i o d i r e g o l e , i m m a g i n a n d o d i c a n c e l l a r e i c o l l e g i , a m p l i a r e l a s f e r a p r o p o r z i o n a l e e a f f i d a r e l a g o v e r n a b i l i t à a u n c o s p i c u o p r e m i o d i m a g g i o r a n z a . M e n t r e l ’ o p p o s i z i o n e , a n c h ’ e s s a q u a s i s o t t o v o c e , s i i n t e r r o g a s e q u e s t a p r o p o s t a p o s s a e s s e r e m o d i f i c a t a e c o m e ; o s e i n v e c e c o n v e n g a o p p o r r e a M e l o n i u n f i n d e n o n r e c e v o i r , c o m e d i c o n o i f r a n c e s i , e d e n u n c i a r e l ’ e n n e s i m a f o r z a t u r a i n m a t e r i a . F i l m g i à v i s t o , v e r r e b b e d a d i r e . E q u a s i m a i a l i e t o f i n e . I n f a t t i l a t e n t a z i o n e d i c a m b i a r e r e g o l e e l e t t o r a l i a r i d o s s o d e l v o t o r i s u l t a p i u t t o s t o a n t i c a e r i c o r r e n t e . N e f u v i t t i m a p e r f i n o D e G a s p e r i ( c h e p u r e e r a D e G a s p e r i ) . E s e l a l e g g e c h e f e c e p a s s a r e a r i d o s s o d e l l e e l e z i o n i d e l 1 9 5 3 n o n f u a f f a t t o u n a t r u f f a - c o m e a s u o t e m p o a v e v a d e n u n c i a t o l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a - t u t t a v i a e s s a n o n s u p e r ò i l v a g l i o d e g l i e l e t t o r i . I q u a l i , s i a p u r e d i s t r e t t a m i s u r a , n o n f e c e r o s c a t t a r e l a m a g g i o r a n z a c h e i l p r e m i e r c h i e d e v a l o r o . F u i l p r i m o t e n t a t i v o , q u e l l o d i D e G a s p e r i . D i l ì i n p o i l ’ i n g e g n e r i a e l e t t o r a l e h a f a t t o m o l t i p r o g r e s s i ( s i f a p e r d i r e ) . F i n o a l P o r c e l l u m d e l 2 0 0 6 , v o l u t o a l l ’ e p o c a d a l c e n t r o d e s t r a e a s s a i f l e b i l m e n t e c o n t r a s t a t o d a l c e n t r o s i n i s t r a . E s e m p i o p i ù u n i c o c h e r a r o d i u n a l e g g e c o s ì i n v e r e c o n d a c h e p e r f i n o i l s u o a m a n u e n s e e g l i i s p i r a t o r i a l l e s u e s p a l l e f u r o n o c o n c o r d i n e l d e f i n i r l o “ u n a p o r c a t a ” . V e r g o g n a n d o s i d e l l ’ i m p r e s a c o m p i u t a , s a l v o c e r c a r e d i n a s c o n d e r s i a v i c e n d a c o n u n s e n s o d e l l o S t a t o a p p e n a i n f e r i o r e a l l o r o s e n s o d e l l ’ o n o r e p o l i t i c o . O r a , s u q u e l l o c h e b o l l e i n p e n t o l a f o r s e è p r e s t o p e r e s p r i m e r e u n g i u d i z i o . M a p o i c h é a g r a n d i l i n e e s i i n t u i s c e a l m e n o l a f i l o s o f i a c h e s o t t e n d e i l c h i a c c h i e r i c c i o d i q u e s t i g i o r n i , f o r s e v a r r e b b e l a p e n a d i p r o v a r e a r o v e s c i a r e l e p r e m e s s e d i q u e s t o d i b a t t i t o . C o m i n c i a n d o a f o r m u l a r e l a d o m a n d a d e l l e d o m a n d e . E c i o è s e u n a v o l t a c h e c i s i i n o l t r a v e r s o u n a c o r r e z i o n e i n s e n s o p r o p o r z i o n a l e d e l l e r e g o l e d e l l a r a p p r e s e n t a n z a n o n s i a a r r i v a t o f i n a l m e n t e i l m o m e n t o d i c o n d u r r e q u e l l a c o r r e z i o n e f i n o a l l e s u e p i ù r i g o r o s e c o n s e g u e n z e . R i t o r n a r e a l p r o p o r z i o n a l e d ’ u n a v o l t a ( p r e f e r e n z e c o m p r e s e ) a r r e c h e r e b b e i n f a t t i a m o l t i p i ù d i u n v a n t a g g i o . A i u t e r e b b e a r i c o s t r u i r e p a r t i t i v e r i e p r o p r i - q u e l l e a n t i c h e c a s e p o l i t i c h e d i c u i t u t t i i l e a d e r l a m e n t a n o q u o t i d i a n a m e n t e l a m a n c a n z a . A i u t e r e b b e l a d e s t r a m e l o n i a n a a d a l l e n t a r e q u e i v i n c o l i c o n a l l e a t i c h e s i s o n o r i v e l a t i p i ù i n g o m b r a n t i d i q u a n t o l a p r e m i e r a v e s s e d e s i d e r a t o . A i u t e r e b b e i l c a m p o l a r g o a f a r l a f i n i t a c o n q u e l l a p a n t o m i m a s u l c a n d i d a t o d a s c e g l i e r e e d a c o n d i v i d e r e t r a f o r z e c h e n o n s i r a s s e g n a n o a s u b i r e i l r i s c h i o d e l p r i m a t o d e l p r o p r i o v i c i n o . E s o p r a t t u t t o a i u t e r e b b e g l i e l e t t o r i a s a p e r e p e r c h i h a n n o v o t a t o “ d i p e r s o n a p e r s o n a l m e n t e ” e m a g a r i p e r f i n o a r i c o r d a r e c o m e s i c h i a m a i l d e p u t a t o d e l l o r o b o r g o . I n f o n d o q u e l l a l e g g e a n t i c a a v e v a r e t t o p e r u n a q u a r a n t i n a d ’ a n n i c o n i l b e n e p l a c i t o d i q u a s i t u t t i . E o g g i f i n a l m e n t e p o t r e b b e a p p l i c a r s i a u n s i s t e m a c h e n e l f r a t t e m p o s ’ è l i b e r a t o d a i v i n c o l i i d e o l o g i c i c h e n e l i m i t a v a n o i l f u n z i o n a m e n t o . N o n c ’ è p i ù u n a d e m o c r a z i a b l o c c a t a , c o m e a i t e m p i d e l l a g u e r r a f r e d d a . N o n c i s o n o p i ù o s t a c o l i i d e o l o g i c i . C o n c o r r o n o t u t t i a l g o v e r n o , d o v e a b b i a m o v i s t o a l t e r n a r s i g l i e r e d i d i t u t t e l e c u l t u r e p o l i t i c h e d e l d o p o g u e r r a , r i v i s i t a t e m a n o n t r o p p o r i n n e g a t e . E v i p o s s o n o c o n c o r r e r e n o n p i ù i n r a g i o n e d e l l a l o r o u t i l i t à m a r g i n a l e m a i n v i r t ù d e l n u m e r o d e i v o t i r a c c o l t i . S a r e b b e , c o m e s i u s a d i r e , l ’ u o v o d i C o l o m b o . O r a , s i p u ò o b i e t t a r e c h e g l i i n t e r e s s i c h e m i l i t a n o d a l l a p a r t e o p p o s t a s o n o f i n t r o p p o c h i a r i . E s e g n a l a r e c h e a q u a n t o p a r e s o n o d e s t i n a t i a p r e v a l e r e a n c h e q u e s t a v o l t a . M a i l r e s p i r o d i q u e g l i i n t e r e s s i è a s s a i c o r t o , e l a l o r o p r o v v i s o r i a s o d d i s f a z i o n e d u r a q u a s i s e m p r e u n s o l o a t t i m o . N e l m o n d o i n f a t t i s i a m o l ’ u n i c o p a e s e c h e s i è t r o v a t o a c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e p e r l a q u a r t a v o l t a n e l g i r o d i d u e d e c e n n i . R e c o r d c h e n o n g i o v a a l n o s t r o b u o n n o m e e i n f o n d o n e p p u r e a g l i i n t e r e s s i p i ù d u r a t u r i d e i l e a d e r e d e i p a r t i t i c h e s i c i m e n t a n o i n q u e s t a f a t i c a . N o n s u o n i t r o p p o p a r a d o s s a l e . M a i n q u e s t o c a s o t o r n a r e i n d i e t r o s a r e b b e d a v v e r o i l m o d o m i g l i o r e p e r a n d a r e a v a n t i " . ( d i M a r c o F o l l i n i )