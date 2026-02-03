R o m a , 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " P e r l a p r i m a v o l t a d a a n n i l a c o a l i z i o n e d i d e s t r a s i d i v i d e . S b a g l i a c h i s o t t o v a l u t a i l m o n d o p i ù e s t r e m i s t a c h e f a r i f e r i m e n t o a l g e n e r a l e V a n n a c c i . Q u e l l a è u n a f e t t a d i P a e s e c h e h a v o t a t o M e l o n i e o g g i è d e l u s a p e r c h é G i o r g i a n o n g a r a n t i s c e l a s i c u r e z z a e n o n a b b a s s a l e t a s s e " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i s u i s o c i a l . " S e q u e s t o p o p o l o d i d e s t r a - c h e è l o n t a n i s s i m o d a m e m a c h e i n I t a l i a e s i s t e e d è p i ù f o r t e d i q u a n t o s e m b r i - t r o v a u n a r a p p r e s e n t a n z a a u t o n o m a , l a M e l o n i e S a l v i n i p e r d o n o l e P o l i t i c h e . A c o n d i z i o n e c h e l a s i n i s t r a s t a v o l t a s i f a c c i a t r o v a r e u n i t a e n o n l i t i g h i c o m e a l s o l i t o . I n U K S t a r m e r h a v i n t o g r a z i e a F a r a g e , n o n d i m e n t i c h i a m o l o " .