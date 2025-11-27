R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a L e g a h a l a n c i a t o o g g i a T i v o l i i l ‘ p a t t o p e r i l L a z i o ’ n e l c o r s o d e l l a C o n f e r e n z a P r o g r a m m a t i c a d e l p a r t i t o r e g i o n a l e i n c u i s o n o s t a t i f i s s a t i i p u n t i c a r d i n e a l c e n t r o d e l p e r c o r s o c h e l a L e g a v u o l e c o n t i n u a r e a c o s t r u i r e p e r i l f u t u r o d e l l a r e g i o n e . P r i o r i t à è l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e s t r a d e e c i t t à s i c u r e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e , c o n s e m p r e p i ù p r e s i d i e c o n t r o l l i n e i l u o g h i p i ù a f f o l l a t i e p a r t i c o l a r m e n t e s e n s i b i l i , a f f r o n t a n d o c o n c r e t a m e n t e i l t e m a d e l l a m i c r o c r i m i n a l i t à e r i p o r t a n d o o r d i n e e r i s p e t t o d e l l e r e g o l e a l c e n t r o d e l l ’ a g e n d a p o l i t i c a " . C o s ì u n a n o t a d e l l a S e g r e t e r i a d e l l a L e g a L a z i o . " S e r v e c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e c a p a c i t à d i b u o n g o v e r n o n e l L a z i o , c o e s i o n e e s t a b i l i t à - p r o s e g u e - a t t r a v e r s o l ’ u n i t à d e l c e n t r o d e s t r a c h e è v a l o r e a s s o l u t o e c o n d i z i o n e i m p r e s c i n d i b i l e p e r i l f u t u r o d e l L a z i o . C e n t r a l i p e r u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a d i f u t u r o , a n c h e i l s o s t e g n o a l t e s s u t o p r o d u t t i v o p e r r a f f o r z a r e l ’ e c o n o m i a e i s a l a r i , l a s a n i t à p e r r i s o l v e r e o d i o s e l i s t e d ’ a t t e s a , l o s t r u m e n t o d e l l e Z o n e E c o n o m i c h e S p e c i a l i , l ’ i m p e g n o s u i n f r a s t r u t t u r e m o d e r n e e s i c u r e i n l i n e a c o n i l b u o n l a v o r o d e l m i n i s t r o S a l v i n i , i n c l u s e o p e r e s t r a t e g i c h e c o m e i l c o l l e g a m e n t o O r t e - C i v i t a v e c c h i a , l a R o m a - L a t i n a , l a c h i u s u r a d e l l ’ a n e l l o f e r r o v i a r i o d e l l a C a p i t a l e , l ’ a e r o p o r t o d i F i u m i c i n o , l a C i s t e r n a - V a l m o n t o n e , g l i i n t e r v e n t i s u i M o n t i L e p i n i e l a P e d e m o n t a n a d i F o r m i a " . " F o n d a m e n t a l e è a n c h e l a t u t e l a d e l l e c o m u n i t à , g a r a n t e n d o u n a p r e s e n z a d e l p a r t i t o s u l t e r r i t o r i o a t t r a v e r s o u n m a g g i o r e r a d i c a m e n t o . A q u e s t o p r o p o s i t o s a r à n e c e s s a r i o a n c h e g a r a n t i r e u n a l e g g e e l e t t o r a l e r e g i o n a l e c h e n o n p e n a l i z z i i n t e r i t e r r i t o r i n e l l ’ e s s e r e r a p p r e s e n t a t i n e l l ’ i s t i t u z i o n e p i ù p r o s s i m a a i c i t t a d i n i . D a q u i a i p r o s s i m i m e s i , i l p a r t i t o a n d r à a v a n t i c o n l e c o n s u l t a z i o n i t e r r i t o r i a l i , a s c o l t a n d o a m m i n i s t r a t o r i , a s s o c i a z i o n i , c a t e g o r i e p r o d u t t i v e e c i t t a d i n i a l f i n e d i r a f f o r z a r e a n c o r a d i p i ù i l r a d i c a m e n t o p o l i t i c o e i s t i t u z i o n a l e " , c o n c l u d e l a n o t a .