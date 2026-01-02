R o m a , 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " I l G o v e r n o M e l o n i s f e r r a l ’ e n n e s i m o c o l p o a l S u d e a l l e a r e e i n t e r n e d e l P a e s e . L ’ i n t e r r u z i o n e d e g l i s g r a v i f i s c a l i p e r l ’ a s s u n z i o n e d i d o n n e e g i o v a n i n e l M e z z o g i o r n o è u n a s c e l t a s c e l l e r a t a c h e c o n f e r m a c o m e q u e s t a d e s t r a s i a l a p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a " . C o s ì i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d , M a r c o S a r r a c i n o . " D o p o i p r i m i a c c o r d i p e r l ’ A u t o n o m i a D i f f e r e n z i a t a e i l t a g l i o a l f o n d o p e r e q u a t i v o p e r l e i n f r a s t r u t t u r e , a r r i v a o g g i u n a m a z z a t a d e f i n i t i v a s u l l e p r o s p e t t i v e o c c u p a z i o n a l i d e i n o s t r i t e r r i t o r i . S i c o l p i s c o n o l e f a s c e p i ù f r a g i l i e s i c o n d a n n a n o i g i o v a n i a u n ’ e m i g r a z i o n e f o r z a t a , p r i v a n d o l i d e l d i r i t t o d i c o s t r u i r e u n f u t u r o n e l l e c o m u n i t à i n c u i s o n o n a t i . È s c o n c e r t a n t e c h e t u t t o q u e s t o a v v e n g a n e l s i l e n z i o c o m p l i c e d e l S o t t o s e g r e t a r i o a l S u d , L u i g i S b a r r a , c h e f a f i n t a d i n o n v e d e r e c o m e i l s u o g o v e r n o s t i a s m a n t e l l a n d o o g n i p o l i t i c a d i c o e s i o n e " . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n o n r e s t e r à a g u a r d a r e : c i b a t t e r e m o i n o g n i s e d e a f f i n c h é q u e s t e r i s o r s e v e n g a n o r i p r i s t i n a t e i m m e d i a t a m e n t e . N o n p e r m e t t e r e m o c h e i l S u d v e n g a t r a t t a t o c o m e l a p e r i f e r i a s a c r i f i c a b i l e d e l l ' I t a l i a " .