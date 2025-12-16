R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " È u n a s c o n f i t t a n e t t a d e l c i n i s m o e g o i s t a d e l g o v e r n o d a v a n t i a l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e . I n v e c e d i d i f e n d e r e i l a v o r a t o r i d a l l o s f r u t t a m e n t o , P a l a z z o C h i g i h a s c e l t o d i s c h i e r a r s i d a l l a p a r t e d i c h i s i a r r i c c h i s c e s o t t o p a g a n d o c h i l a v o r a " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A V S e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a v e r d e . " L a d e c i s i o n e d e l l a C o n s u l t a , c h e h a d i c h i a r a t o l e g i t t i m a l a l e g g e d e l l a R e g i o n e P u g l i a s u l l a r e t r i b u z i o n e m i n i m a d i 9 e u r o l ’ o r a n e g l i a p p a l t i p u b b l i c i , r a p p r e s e n t a u n d u r o c o l p o p e r i l g o v e r n o M e l o n i , c h e h a b o c c i a t o l a p r o p o s t a d e l l e o p p o s i z i o n i s u l s a l a r i o m i n i m o l e g a l e a 9 e u r o . F a a n c o r a p i ù i m p r e s s i o n e s a p e r e c h e i l p a r e r e c o n t r a r i o d e l g o v e r n o f u r e d a t t o d a B r u n e t t a , m e n t r e c o n t i n u a v a a p e r c e p i r e u n o s t i p e n d i o e l e v a t i s s i m o e i m p a r t i v a l e z i o n i a c h i n o n a r r i v a a f i n e m e s e . È l ’ e n n e s i m a d i m o s t r a z i o n e d i u n a d e s t r a l o n t a n a d a l l a r e a l t à d i m i l i o n i d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i " . " C o n q u e s t o g o v e r n o l a p o v e r t à a s s o l u t a è a u m e n t a t a f i n o a c o i n v o l g e r e o l t r e 6 m i l i o n i d i p e r s o n e . L a s e n t e n z a d e l l a C o n s u l t a d i m o s t r a c h e s i p u ò e s i d e v e s t a r e d a l l a p a r t e d i c h i l a v o r a , n o n d i c h i s f r u t t a . C o n n o i a l g o v e r n o i l s a l a r i o m i n i m o s a r à l e g g e " .