R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d e c i s i o n e d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e d i m o s t r a c h e q u e l l a a p p r o v a t a d a l l a R e g i o n e P u g l i a s u l s a l a r i o m i n i m o è u n a l e g g e g i u s t a . I l G o v e r n o h a t e n t a t o d i b l o c c a r e u n a n o r m a c h e g a r a n t i s c e c h e n e i c o n t r a t t i p u b b l i c i n o n s i f a c c i a d u m p i n g s a l a r i a l e s u l l a p e l l e d i c h i l a v o r a . I l g o v e r n o n e p r e n d a a t t o e c a m b i s t r a d a : s a r e b b e o r a c h e i l m i n i s t r o C a l d e r o l i s m e t t e s s e d i i m p u g n a r e l e g g i r e g i o n a l i s a c r o s a n t e e r i s p e t t a s s e l a C o n s u l t a c h e l u i , c o n l ’ i n s e r i m e n t o d e g l i a r t i c o l i s u i L e p i n m a n o v r a , h a r a g g i r a t o . N o i s u q u e s t o c o n t i n u e r e m o l a n o s t r a b a t t a g l i a m a o g g i è c h i a r o c h e q u a n t o d e c i s o e v o t a t o d a l l a R e g i o n e P u g l i a è s t a t o g i u s t o e c o r r e t t o . I n v e c e d i i m p u g n a r e l e g g i r e g i o n a l i i l g o v e r n o s i p r e o c c u p i d i d a r e d i g n i t à a l l a v o r o ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a .