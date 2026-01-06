R o m a , 6 g e n . A d n k r o n o s ) - " E s p r i m i a m o f e r m a c o n d a n n a p e r i l p o s t c o m p a r s o s u l l a p a g i n a f a c e b o o k n o t o r i a m e n t e r i c o n d u c i b i l e , a n c h e d a l n o m e , a d a m b i e n t i d e l l a s i n i s t r a a q u i l a n a e c o n t e n e n t e a t t a c c h i v o l g a r i , m i s o g i n i e i n s u l t i s e s s i s t i r i v o l t i a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , G i o r g i a M e l o n i " . È q u a n t o d i c h i a r a n o i p a r l a m e n t a r i a b r u z z e s i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a E t e l w a r d o S i g i s m o n d i , G u i d o L i r i s e G u e r i n o T e s t a . " A n c o r a u n a v o l t a a s s i s t i a m o a l l ’ u t i l i z z o d i u n l i n g u a g g i o v i l e e d e n i g r a n t e , d e l t u t t o i n c o m p a t i b i l e c o n i l c o n f r o n t o p u b b l i c o e s p r e z z a n t e d e i p r i n c i p i d i r i s p e t t o c h e d o v r e b b e r o s e m p r e i m p r o n t a r e l a d i a l e t t i c a d e m o c r a t i c a . S i a m o d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m a m a n i f e s t a z i o n e d i u n c l i m a d ’ o d i o c h e c e r t a s i n i s t r a c o n t i n u a v a r i a m e n t e a d a l i m e n t a r e . N o n s i t r a t t a d i d i s s e n s o p o l i t i c o m a d i u n a p r e o c c u p a n t e d e r i v a d e l c o n f r o n t o , c h e m i r a a l l a d e l e g i t t i m a z i o n e d e l l ’ a v v e r s a r i o m e d i a n t e a g g r e s s i o n i p e r s o n a l i , v o l g a r i t à e s e s s i s m o . I l d i b a t t i t o p o l i t i c o , e p e r s i n o l a c r i t i c a p i ù a s p r a , n o n p o s s o n o m a i s c a d e r e n e l l ’ o d i o , s c a m b i a n d o i l m e r i t o d e l l ’ a r g o m e n t a z i o n e c o n e s p r e s s i o n i c h e r i c h i a m a n o s o l o v i o l e n z a e d i s c r i m i n a z i o n e . R i v o l g i a m o a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o , M e l o n i , l a n o s t r a s o l i d a r i e t à e v i c i n a n z a , r i b a d e n d o c h e n e s s u n a d o n n a e n e s s u n a p e r s o n a d e v e e s s e r e b e r s a g l i o d i a t t a c c h i s e s s i s t i o m i s o g i n i p e r a l c u n m o t i v o , t a n t o m e n o p e r i l r u o l o c h e r i c o p r e , l ’ a t t i v i t à c h e s v o l g e o l e i d e e c h e r a p p r e s e n t a " . " C h i e d i a m o a t u t t e l e f o r z e p o l i t i c h e , s e n z a a m b i g u i t à , d i p r e n d e r e l e d i s t a n z e d a q u e s t o l i n g u a g g i o e d a q u e s t e p r a t i c h e . L a d e m o c r a z i a s i d i f e n d e a n c h e c o s ì : c o n d a n n a n d o l ’ o d i o s e m p r e e r i p o r t a n d o i l c o n f r o n t o s u i c o n t e n u t i , n e l r i s p e t t o d e l l a d i g n i t à d e g l i i n d i v i d u i e d e l d i b a t t i t o p u b b l i c o " .