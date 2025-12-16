R o m a , 1 6 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ G i o r g i a M e l o n i , s i s a , è l a p r i n c i p a l e n e m i c a d e i d i r i t t i d e i l a v o r a t o r i i t a l i a n i , c o m e d i m o s t r a l a s u a f e r o c e b a t t a g l i a c o n t r o l a l e g g e s u l s a l a r i o m i n i m o l e g a l e . U n a b a t t a g l i a c h e h a p o r t a t o l e i e i l s u o G o v e r n o a d o p p o r s i p e r s i n o a l l a l e g g e a p p r o v a t a d a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e p u g l i e s e c h e p r e v e d e l a s o g l i a r e t r i b u t i v a m i n i m a d i n o v e e u r o l ' o r a c o m e c r i t e r i o p e r p o t e r a f f i d a r e a u n ’ a z i e n d a l a v o r i o s e r v i z i n e l l e g a r e b a n d i t e a l i v e l l o r e g i o n a l e . O g g i , c o n l a s e n t e n z a n . 1 8 8 , l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e h a r i t e n u t o i n a m m i s s i b i l e i l r i c o r s o d e l G o v e r n o e d a t o r a g i o n e a l l a R e g i o n e P u g l i a , c e r t i f i c a n d o l ’ e n n e s i m a p e s s i m a f i g u r a d i M e l o n i & C o ” . C o s ì C l a u d i o S t e f a n a z z i , U b a l d o P a g a n o e M a r c o L a c a r r a , d e p u t a t i p u g l i e s i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o . “ S e l a M e l o n i v u o l e c o n t i n u a r e a f a r f i n t a d i n u l l a , r e s t a r e s o r d a a l l e r i c h i e s t e d i c o n d i z i o n i d i v i t a m i g l i o r i e c i e c a d i f r o n t e a i d a t i c h e c o n d a n n a n o i l n o s t r o P a e s e a g l i u l t i m i p o s t i d e l l ’ U E i n t e r m i n i d i s a l a r i , è l i b e r a d i f a r l o , s a r a n n o g l i e l e t t o r i , p r e s t o , a g i u d i c a r l a . M a c o n d u r r e u n a g u e r r a i d e o l o g i c a c o n t r o l e R e g i o n i e i G o v e r n a t o r i c h e i n v e c e h a n n o a c u o r e l a q u e s t i o n e s o c i a l e p i ù i m p o r t a n t e n e l n o s t r o P a e s e , n o n è s o l o u n e r r o r e g i u r i d i c o , c o m e h a d i m o s t r a t o o g g i l a C o n s u l t a , m a u n v e r o e p r o p r i o a c c a n i m e n t o i d e o l o g i c o c o n t r o m i l i o n i d i l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i i t a l i a n i . S e p e r M e l o n i e i l s u o G o v e r n o i l l a v o r o p u ò e s s e r e s o l t a n t o s i n o n i m o d i s f r u t t a m e n t o e d e p r i v a z i o n e , n o i s i a m o f e l i c i d i e s s e r e d a l l a p a r t e d i a m e t r a l m e n t e o p p o s t a ” .