R o m a , 1 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ O g g i è u n g i o r n o m o l t o i m p o r t a n t e . S o n o s t a t e r i a s s u n t e t u t t e l e l a v o r a t r i c i e r i a s s u n t i t u t t i i l a v o r a t o r i d e L a P e r l a . H a n n o v i n t o l o r o " . L o d i c h i a r a i n u n a n o t a l a s e g r e t a r i a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o , E l l y S c h l e i n . " P r i m a d i t u t t o q u e l l e d o n n e s t r a o r d i n a r i e c h e n o n h a n n o m a i m o l l a t o e c h e , i n s i e m e a l l o r o p o s t o d i l a v o r o , h a n n o d i f e s o u n p r e s i d i o m o l t o i m p o r t a n t e d e l l a m a n i f a t t u r a i t a l i a n a , d e l v e r o M a d e i n I t a l y . D i p i ù , i n q u e s t a l o t t a l e l a v o r a t r i c i h a n n o d i m o s t r a t o c o m e d i f e n d e r e l ’ e c o n o m i a r e a l e d a l l e o p e r a z i o n i d e l l a f i n a n z a s p e c u l a t i v a . C o n l o r o v i n c e l a c o m p e t e n z a e l a t e n a c i a d e l l e r a p p r e s e n t a n t i s i n d a c a l i e v i n c e l ' i m p e g n o c o r a l e d e l l e i s t i t u z i o n i " . " I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o è s e m p r e s t a t o a l l o r o f i a n c o , i n P a r l a m e n t o e s u l t e r r i t o r i o . Q u e l l o c h e e a c c a d u t o a L a P e r l a è d a v v e r o u n a e s p e r i e n z a d i g r a n d i s s i m o v a l o r e , c h e f a e f a r à s t o r i a , c h e d à s p e r a n z a ” .