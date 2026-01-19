N a p o l i , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l a C a m p a n i a L u i g i V a n v i t e l l i a c q u i s i s c e a l p a t r i m o n i o d e l l ’ a t e n e o l a c h i e s a d i S a n t a M a r i a d e l l e D a m e M o n a c h e d i C a p u a . I l m o n a s t e r o , a d i a c e n t e a l l a s e d e d e l D i p a r t i m e n t o d i E c o n o m i a d e l l ’ a t e n e o c a m p a n o , è s t a t o c o n s e g n a t o o g g i , 1 9 g e n n a i o 2 0 2 6 , a l r e t t o r e , G i a n f r a n c o N i c o l e t t i , a l l a p r e s e n z a d e l d e l e g a t o a l l ’ e d i l i z i a , G i a n f r a n c o D e M a t t e i s , d e l S i n d a c o d i C a p u a , A d o l f o V i l l a n i , d e l v i c e s i n d a c o e d a s s e s s o r e a l l a P u b b l i c a I s t r u z i o n e , M a r i s a G i a c o b o n e e d e l l a r e s p o n s a b i l e d e l S e r v i z i o p a t r i m o n i o d e l C o m u n e , R a f f a e l l a E s p o s i t o . L ’ a c q u i s i z i o n e , r e a l i z z a t a m e d i a n t e d o n a z i o n e m o d a l e d a p a r t e d e l C o m u n e d i C a p u a , è v i n c o l a t a a l l ’ o n e r e d i d e s t i n a r e l ’ i m m o b i l e a l l e a t t i v i t à p r o p r i e d e l l ’ U n i v e r s i t à , p e r l ’ a c c r e s c i m e n t o c u l t u r a l e d e i g i o v a n i n o n c h é p e r i m p o r t a n t i i n i z i a t i v e d i e l e v a t o l i v e l l o c u l t u r a l e e s o c i a l e d i i n t e r e s s e d e l l a c o m u n i t à l o c a l e . L ’ o b i e t t i v o è l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l a C h i e s a , a t t u a l m e n t e i n d i s u s o , a t t r a v e r s o l a r e a l i z z a z i o n e d i u n a s a l a d i r a p p r e s e n t a n z a d e l l ’ A t e n e o p e r l o s v o l g i m e n t o d i e v e n t i p u b b l i c i m a a n c h e d i a t t i v i t à s p e c i f i c h e a s u p p o r t o d e l D i p a r t i m e n t o d i E c o n o m i a . L a C h i e s a c o n v e n t u a l e , c o n o s c i u t a c o m e S a n t a M a r i a d e l l e D a m e M o n a c h e , è u n g i o i e l l o d i a r c h i t e t t u r a m e d i e v a l e , u b i c a t a a d e s t d e l C o r s o G r a n P r i o r a t o d i M a l t a , u n t e m p o , a l d i f u o r i d e l l a p o r t a u r b i c a d e f i n i t a S a n t ’ A n g e l o . L a s u a c o s t r u z i o n e , s e c o n d o a l c u n i , s i f a r e b b e r i s a l i r e a l l ’ 8 7 1 , m e n t r e a l t r i s t u d i o s i l a p o s t i c i p a n o a l 9 4 3 , q u a n d o v e n n e d i s t r u t t o i l c o n v e n t o d i A l i f e i n s e g u i t o a d u n ’ i n c u r s i o n e s a r a c e n a , f a c e n d o t r a s f e r i r e l e m o n a c h e i n s e d e c a p u a n a . L ’ e d i f i c i o a t t u a l e p r e s e n t a u n a p i a n t a a c r o c e g r e c a a c i n q u e n a v a t e , c o n b r a c c i a t e r m i n a z i o n e c u r v a e u n p o r t i c o a t r e c a m p a t e v o l t a t e a b o t t e , s o r r e t t o d a c a p i t e l l i c o r i n z i . L a f a c c i a t a è s c a n d i t a d a t r e s e r l i a n e e s o r m o n t a t a d a u n e l e g a n t e f a s t i g i o b a r o c c o . I m p o r t a n t i a m p l i a m e n t i f u r o n o r e a l i z z a t i t r a i l b a s s o m e d i o e v o e l ’ e t à m o d e r n a : i l r e f e t t o r i o , i l d o r m i t o r i o , i l c h i o s t r o , i l c o r o e i l c a m p a n i l e ( i n t o r n o a l 1 1 7 4 ) ; l a r i c o s t r u z i o n e d e l l a t r i b u n a e d e l l ’ a l t a r e m a g g i o r e n e l 1 4 9 4 ; e n e l X V I s e c o l o u n r i a s s e t t o g e n e r a l e d e l m o n a s t e r o b e n e d e t t i n o a d o p e r a d i B e n v e n u t o T o r t e l l i , c h e l o t r a s f o r m ò i n u n a s o r t a d i i n s u l a d e l i m i t a t a d a v i e p u b b l i c h e .