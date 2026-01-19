M a d r i d , 1 9 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - J u l i o I g l e s i a s h a c h i e s t o l ' a r c h i v i a z i o n e d e l l ' i n d a g i n e a p e r t a n e i s u o i c o n f r o n t i p e r p r e s u n t e a g g r e s s i o n i s e s s u a l i , s o s t e n e n d o l ' a s s e n z a d i g i u r i s d i z i o n e d e i t r i b u n a l i s p a g n o l i e , d i c o n s e g u e n z a , d e l l a P r o c u r a d e l l ' A u d i e n c i a N a c i o n a l d i M a d r i d . È q u a n t o e m e r g e d a u n a t t o d e p o s i t a t o o g g i , l u n e d ì 1 9 g e n n a i o , e v i s i o n a t o d a i m e d i a s p a g n o l i . S e c o n d o l a d i f e s a d e l l ' 8 2 e n n e c a n t a n t e s p a g n o l o , l e p r e s u n t e v i t t i m e a v r e b b e r o d o v u t o p r e s e n t a r e d e n u n c i a n e i l u o g h i i n c u i i f a t t i s a r e b b e r o a v v e n u t i , o v v e r o n e l l a R e p u b b l i c a D o m i n i c a n a e a l l e B a h a m a s , d o v e l e d u e e x c o l l a b o r a t r i c i a f f e r m a n o d i a v e r s u b i t o a b u s i n e l 2 0 2 1 m e n t r e l a v o r a v a n o p e r l ' a r t i s t a . I g l e s i a s h a s e m p r e r e s p i n t o o g n i a c c u s a . N e l d o c u m e n t o , c o m p o s t o d a 1 5 p a g i n e e i n d i r i z z a t o a l p r o c u r a t o r e c a p o d e l l ' A u d i e n c i a N a c i o n a l , l ' a v v o c a t o d e l l ' a r t i s t a , J a v i e r C h o c l á n , d e f i n i s c e " n o n a m m i s s i b i l e " c h e l a P r o c u r a c o n t i n u i a d a s s u m e r e u n a c o m p e t e n z a " d i c u i è n o t o r i a m e n t e p r i v a " . O l t r e a l l ' a r c h i v i a z i o n e , l a d i f e s a c h i e d e l ' a c c e s s o i m m e d i a t o a g l i a t t i d e l l ' i n d a g i n e e u n a p a r t e c i p a z i o n e a t t i v a a l p r o c e d i m e n t o . L ' a v v o c a t o C h o c l á n , l e g a l e d i m o l t i v i p t r a c u i i l c a l c i a t o r e C r i s t i a n o R o n a l d o , d e n u n c i a i n o l t r e u n g r a v e " p r e g i u d i z i o r e p u t a z i o n a l e " p e r i l s u o a s s i s t i t o , s o s t e n e n d o c h e l e d e n u n c i a n t i a v r e b b e r o d i f f u s o i l c o n t e n u t o d e l l a d e n u n c i a a t t r a v e r s o f u g h e d i n o t i z i e e i n t e r v i s t e a l l a s t a m p a , r e n d e n d o i l c a s o d i i m p u t a z i o n e d i d o m i n i o m e d i a t i c o p r i m a a n c o r a d i q u a l s i a s i d e c i s i o n e g i u d i z i a r i a . U n a c i r c o s t a n z a c h e , s e c o n d o l a d i f e s a , a v r e b b e a m p l i f i c a t o i l d a n n o a l l ' i m m a g i n e p u b b l i c a d e l c a n t a n t e . N e l t e s t o v i e n e a n c h e c o n t e s t a t a l a p o s s i b i l i t à c h e l e p r e s u n t e v i t t i m e v e n g a n o a s c o l t a t e c o m e t e s t i m o n i p r o t e t t i p u r a v e n d o s c e l t o , s e c o n d o l ' a v v o c a t o , d i e s p o r s i m e d i a t i c a m e n t e . U n a s i t u a z i o n e d e f i n i t a " p r o c e s s u a l m e n t e a n o m a l a " , d a l m o m e n t o c h e - s i l e g g e n e g l i a t t i - l a t r a s f o r m a z i o n e v o l o n t a r i a d e l c a s o i n u n t e m a d i d i b a t t i t o p u b b l i c o f a r e b b e v e n i r m e n o l e c o n d i z i o n i p e r l ' a n o n i m a t o n e i c o n f r o n t i d e l l ' i n d a g a t o . L a d i f e s a i n s i s t e i n f i n e s u l l a n e c e s s i t à c h e J u l i o I g l e s i a s p o s s a e s s e r e p r e s e n t e d u r a n t e e v e n t u a l i d i c h i a r a z i o n i d e l l e d e n u n c i a n t i , a l f i n e d i d i m o s t r a r e q u e l l a c h e d e f i n i s c e l a " f a l s i t à " d e l l e a c c u s e . " I l d i r i t t o a u n a d i f e s a i m m e d i a t a è e v i d e n t e e n o n a m m e t t e r i t a r d i " , s i a f f e r m a n e l d o c u m e n t o d e p o s i t a t o i n t r i b u n a l e . I g l e s i a s s i r i s e r v a i n o l t r e l a p o s s i b i l i t à d i i n t r a p r e n d e r e u l t e r i o r i a z i o n i l e g a l i p e r t u t e l a r e i p r o p r i d i r i t t i , d e n u n c i a n d o q u e l l o c h e c o n s i d e r a u n u s o a b u s i v o d e l l o s t r u m e n t o p e n a l e e c a m p a g n e m e d i a t i c h e c h e , i n a s s e n z a d i u n a d e c i s i o n e g i u d i z i a r i a , g l i s t a r e b b e r o c a u s a n d o u n d a n n o p e r s o n a l e e r e p u t a z i o n a l e " d i f f i c i l m e n t e r i p a r a b i l e " . ( d i P a o l o M a r t i n i )