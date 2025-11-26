T e l A v i v , 2 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - E ' " q u a s i i m p o s s i b i l e " t e s t i m o n i a r e t r e v o l t e a s e t t i m a n a . L o h a d e t t o s t a m a t t i n a a i g i u d i c i d e l t r i b u n a l e d i s t r e t t u a l e d i G e r u s a l e m m e i l p r i m o m i n i s t r o i s r a e l i a n o B e n j a m i n N e t a n y a h u d u r a n t e l ' u d i e n z a d i s t a m a t t i n a n e l p r o c e s s o p e r c o r r u z i o n e a s u o c a r i c o . I l p r e m i e r h a a f f e r m a t o d i a v e r " f a t t o g r a n d i s f o r z i p e r p a r t e c i p a r e a t r e u d i e n z e a s e t t i m a n a , s f o r z i c h e h a n n o r i c h i e s t o i l r i n v i o d i d i s c u s s i o n i c r i t i c h e s u q u e s t i o n i d i c u i i l p u b b l i c o n o n è a c o n o s c e n z a " . " N o n s t o e s a g e r a n d o m i n i m a m e n t e , è s e m p l i c e m e n t e q u a s i i m p o s s i b i l e " , h a s p i e g a t o . I l m e s e s c o r s o , l a c o r t e a v e v a d e c i s o c h e N e t a n y a h u a v r e b b e d o v u t o t e s t i m o n i a r e t r e v o l t e a s e t t i m a n a , a n z i c h é d u e , n e l t e n t a t i v o d i a c c e l e r a r e i l p r o c e s s o , i n i z i a t o n e l 2 0 2 0 e c h e n o n d o v r e b b e c o n c l u d e r s i p r i m a d e l 2 0 2 7 . D a a l l o r a , i l t e a m d i d i f e s a d e l p r e m i e r h a p r e s e n t a t o n u m e r o s e r i c h i e s t e d i r i d u z i o n e o c a n c e l l a z i o n e t o t a l e d e l l e u d i e n z e , a d d u c e n d o m o t i v i d i s a l u t e , r i u n i o n i d i s i c u r e z z a o v i s i t e d i p l o m a t i c h e . L a s c o r s a s e t t i m a n a , C h a n n e l 1 2 h a r i f e r i t o c h e n o n c ' è s t a t a u n a s o l a s e t t i m a n a i n c u i i l p r e m i e r a b b i a t e s t i m o n i a t o t r e v o l t e .