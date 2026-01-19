T e l A v i v , 1 9 g e n . ( A d n k r o n o s ) - D u e b a m b i n i s o n o m o r t i e 5 5 s o n o s t a t i i n t o s s i c a t i i n u n a s i l o n e l q u a r t i e r e R o m e m a d i G e r u s a l e m m e . L o h a c o n f e r m a t o i l M a g e n D a v i d A d o m , s e n z a p r e c i s a r e i l n u m e r o d i b a m b i n i s o t t o p o s t i a l l e c u r e m e d i c h e . L a c a u s a d e l l ' i n c i d e n t e è a n c o r a o g g e t t o d i i n d a g i n e , m a è p o s s i b i l e l ' i n c i d e n t e s i a s t a t o c a u s a t o d a u n a f u g a d i m o n o s s i d o d i c a r b o n i o . S e m b r a c h e l ' a s i l o n i d o o p e r a s s e s e n z a l i c e n z a . D e c i n e d i g e n i t o r i s i s o n o r e c a t i s u l p o s t o p e r i d e n t i f i c a r e i p r o p r i f i g l i . M e n a c h e m A s t r i k , m e d i c o v o l o n t a r i o d e l M a g e n D a v i d A d o m , h a d i c h i a r a t o : " C ' e r a n o d e c i n e d i n e o n a t i n e l l ' e d i f i c i o . A b b i a m o i n i z i a t o a e f f e t t u a r e r i c e r c h e e a f o r n i r e c u r e m e d i c h e a i n e o n a t i p r e s e n t i , t r a s p o r t a n d o l i i n a m b u l a n z a e n e l l e u n i t à d i t e r a p i a i n t e n s i v a d e l l ' M d a e t r a s f e r e n d o l i n e g l i o s p e d a l i d e l l a c i t t à p e r u l t e r i o r i c u r e m e d i c h e " .